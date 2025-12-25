وقوع مصابين وتهشم سيارات، بيان عاجل من محافظة الدقهلية بشأن انهيار عقار المنصورة (صور)

18 حجم الخط

أصدرت محافظة الدقهلية بيانًا عاجلًا بشأن انهيار عقار جزئيًّا بشارع الدبوسي المتفرع من شارع عبده معروف بنطاق حي شرق المنصورة ووقوع مصابين وتلف عدد من السيارات.

وقالت المحافظة في بيانها: “في تمام الساعة 10 مساء الأربعاء حدث انهيار جزئي بالدور الخامس لعقار بشارع الدبوسي المتفرع من شارع عبده معروف بنطاق حي شرق المنصورة”.



وأضافت: “من المرجح أن سبب الانهيار تسرب غاز طبيعي مع مصدر بسيط من الاشتعال أدى إلى انفجار غاز نتج عنه تهدم الحوائط وحدوث إصابات”.



وتشير النتائج النهائية الي حدوث إصابة شخصين وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى الدولي لتلقي العلاج، بالإضافة الي تلف عدد من السيارات كانت تقف أسفل العقار.



ووجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على الفور كافة الأجهزة المعنية بالتوجه إلى موقع الحادث والتعامل معه (قوات الأمن- الإسعاف - الحماية المدنية - وشركات المرافق - وفرق الإنقاذ - وحي شرق المنصورة).



وانتقل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، واللواء محمد عمران مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ الي موقع الحادث لمتابعة الموقف علي الطبيعة.



ووجه محافظ الدقهلية بإخلاء العقار بالكامل وكافة العقارات المجاورة له وفرض كردون أمني حول العقار وغلق الشارع لمنع اقتراب المواطنين من الموقع وفصل (الكهرباء والغاز) عن العقار والعقارات المجاورة له فورًا.



كما وجه اللواء طارق مرزوق لرئيس حي شرق المنصورة برفع أنقاض الانهيار ومراجعة الحالة الإنشائية للعقار بالكامل وكافة العقارات المجاورة وعرضهم على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وإصدار قرارات إزالة للعقارات في حالة ثبوت عدم صلاحية العقار من الناحية الإنشائية.



كما وجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة الصحة ومدير مستشفى الدولي بتقديم الرعاية الصحية للمصابين على أكمل وجه، كما وجه لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة الانتقال للمستشفى الدولي وصرف المساعدات اللازمة للمصابين.



ويطمئن "محافظ الدقهلية" المواطنين أن فرق العمل قد باشرت عملها على الفور وانتقلت كافة الأجهزة إلى موقع الحادث للتعامل معه، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وانتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحادث.



وأكدت المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال مركز الشبكة الوطنية للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة (غرفة العمليات المركزية) لتلقي أي شكاوي لتلبية احتياجاتهم فورًا من خلال الفرق العاملة على الأرقام التالية/ 0502316644 -0502314880 -0502327792 من التليفون الأرضي أو المحمول، وعلى رقم 114 من التليفون الأرضي.



- وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي اشاعات أو تلقي الأخبار والمعلومات إلا من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة، هذا ونتابع معكم الأحداث أولًا بأول.

