محافظ الدقهلية يزور مصابي انهيار عقار المنصورة بالمستشفى (صور)

انتقل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ إلى مستشفى الدولي للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي انهيار عقار بشارع عبده معروف بمدينة المنصورة وعددهم 2 مصابين والتأكد من تقديم الرعاية الطبية لهم علي أكمل وجه.



حيث تم خروج أحد المصابين بعد تقديم الإسعافات الأولية له وامتثاله للشفاء والذي أصيب أثناء وجوده أسفل العقار، بينما تخضع المصابة الثانية للعلاج وهي دينا محمد فوزي التي تبلغ من العمر 28 عامًا وكانت تقيم في الشقة محل الحادث بمفردها، حيث أصيبت بحروق بدرجة 10% في الوجه واليد اليمني.



ووجه "محافظ الدقهلية" للدكتور أحمد النقيب مدير مستشفى الدولي بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للفتاة المصابة ومتابعة حالتها أول بأول لحين امتثالها للشفاء وخروجها من المستشفى.



كما وجه اللواء "طارق مرزوق" وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف جميع المساعدات إلى المصابة وتوفير كافة مطالبتها وإعداد بحث شامل لحالتها الاجتماعية والتنسيق مع الجمعيات الأهلية والخيرية لتلبية كافة احتياجاتها بعد خروجها من المستشفى.



وأوضح "محافظ الدقهلية" أنه تم فصل جميع المرافق عن العقار محل الحادث والعقارات المجاورة وخاصة الكهرباء والغاز، لحين انتهاء النيابة العامة والأدلة الجنائية من معاينة العقار والوقوف على حقيقة أسباب الحادث والتأكد من السلامة الإنشائية للعقار والعقارات المجاوره له بعد معاينة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.



وتواصل كافة الاجهزة المعنية عملها في موقع الحادث لحين الانتهاء من كافة المعاينات للوقوف على أسباب الحادث إزالة التراكمات الناتجة عنه وعودة الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى.



وأكدت المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال مركز الشبكة الوطنية للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة (غرفة العمليات المركزية) لتلقي أي بلاغات عن وجود حوادث أو شكاوى للتعامل معها فورًا من خلال الفرق العاملة على الأرقام التالية/ 0502316644 -0502314880 -0502327792 من التليفون الأرضي أو المحمول، وعلى رقم 114 من التليفون الأرضي.



كما أهابت بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي شائعات أو تلقي الأخبار والمعلومات إلا من خلال الصفحه الرسمية للمحافظة، هذا ونتابع معاكم كافة الأحداث بنطاق المحافظة أول بأول.

