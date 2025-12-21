18 حجم الخط

ارتفعت مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر فيس بوك” ومحرك البحث "جوجل"، حول موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 - 2026 لطلاب المرحلة الابتدائية في المنيا، ويأتي ذلك ضمن الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي.

امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 2026



ومن هذا المنطلق تنشر فيتو موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 - 2026 للمرحلة الابتدائية في المنيا، حيث أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتى الصف السادس تبدأ يوم السبت 10 يناير 2026 وتستمر حتى يوم الخميس 15 يناير 2026 داخل المدارس بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى محافظة المنيا.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 - 2026 للمرحلة الابتدائية في المنيا



وتُعقد الامتحانات وفق الجداول التي تضعها الإدارات التعليمية بكل مركز مع مراعاة التدرج في المواد الدراسية وتحقيق مصلحة الطلاب وتخفيف الأعباء عنهم خلال فترة الامتحانات.

تقييم الصفوف الأولى الابتدائية في المنيا

وفيما يخص الصفين الأول والثاني الابتدائي حيث يتم التقييم من خلال نظام التقييم المستمر وفقا للتعليمات المنظمة لذلك على أن يتم إعلان مواعيد التقييم داخل المدارس.

الالتزام بالتعليمات المنظمة لسير الامتحانات في المنيا

جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالمنيا شددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لسير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان لضمان أداء الامتحانات بسهولة وانتظام.

الإدارات التعليمية

ومن المقرر أن تقوم المدارس والإدارات التعليمية بالإعلان عن الجداول التفصيلية لكل صف دراسي قبل بدء الامتحانات بوقت كاف لإتاحة الفرصة أمام الطلاب وأولياء الأمور للاستعداد.

