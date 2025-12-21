طقس المنيا اليوم الأحد، معتدل وانخفاض في الحرارة ليلًا

18 حجم الخط

تشهد محافظة المنيا اليوم الأحد طقسًا معتدلًا نهارًا مع سحب متوسطة إلى غائمة جزئيًا في بعض الفترات، مع بقاء الأجواء مستقرة ودرجات حرارة مناسبة خلال النهار.. تنشر فيتو حالة طقس المنيا اليوم خلال السطور التالية.

طقس المنيا اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 معتدل والغيم يسيطر مع انخفاض في الحرارة ليلًا

جاء ذلك وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية التي أشارت إلى أن المدن والقرى بالمنيا ستشهد أجواء معتدلة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا مع احتمال تكون شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والمفتوحة، خاصة المناطق القريبة من المسطحات المائية.

طقس المنيا اليوم



تشير بيانات الطقس إلى أن درجات الحرارة العظمى اليوم تصل نحو 23 – 24 درجة مئوية تقريبًا مع انخفاض كبير في درجات الحرارة ليلًا لتصل إلى حوالي 6 – 8 درجات مئوية، بينما يسود صباح غائم جزئي قبل تحسن الطقس خلال ساعات النهار.

درجة الحرارة في المنيا اليوم



كما تنبه الأرصاد من انخفاض الرؤية الأفقية صباحًا بسبب الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الرئيسية والزراعية، ما يستلزم توخي الحذر أثناء القيادة خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

