الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

طقس المنيا اليوم الأحد، معتدل وانخفاض في الحرارة ليلًا

حالة الطقس
حالة الطقس
18 حجم الخط

تشهد محافظة المنيا اليوم الأحد طقسًا معتدلًا نهارًا مع سحب متوسطة إلى غائمة جزئيًا في بعض الفترات، مع بقاء الأجواء مستقرة ودرجات حرارة مناسبة خلال النهار.. تنشر فيتو حالة طقس المنيا اليوم خلال السطور التالية. 

طقس المنيا اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 معتدل والغيم يسيطر مع انخفاض في الحرارة ليلًا

جاء ذلك وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية التي أشارت إلى أن المدن والقرى بالمنيا ستشهد أجواء معتدلة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا مع احتمال تكون شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والمفتوحة، خاصة المناطق القريبة من المسطحات المائية.

طقس المنيا اليوم 
 

تشير بيانات الطقس إلى أن درجات الحرارة العظمى اليوم تصل نحو 23 – 24 درجة مئوية تقريبًا مع انخفاض كبير في درجات الحرارة ليلًا لتصل إلى حوالي 6 – 8 درجات مئوية، بينما يسود صباح غائم جزئي قبل تحسن الطقس خلال ساعات النهار.

درجة الحرارة في المنيا اليوم 


كما تنبه الأرصاد من انخفاض الرؤية الأفقية صباحًا بسبب الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الرئيسية والزراعية، ما يستلزم توخي الحذر أثناء القيادة خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طقس المنيا اليوم درجات حرارة حالة الطقس في المنيا درجة الحرارة في المنيا المنيا الطقس طقس الأحد في المنيا اخبار الطقس شبورة مائية أجواء معتدلة طقس الصعيد أرصاد جوية توقعات الطقس طقس الشتاء المنيا مصر

مواد متعلقة

طقس المنيا اليوم السبت، معتدل نهارا وبرودة ليلا وتحذير من الشبورة صباحا

مسجد علي باشا شعراوي بالمنيا، تاريخ وتراث معماري ديني يروي قصة الحضارة الإسلامية

بين الآثار والرحلات النيلية، أماكن ترفيهية وسياحية يمكن زيارتها في إجازة الجمعة بالمنيا

معتدل نهارا بارد ليلا، طقس المنيا اليوم الجمعة

العثور على جثمان شاب أسفل عقار المنيا المنهار بعد ساعات من البحث تحت الأنقاض

محافظ المنيا يتوجه إلى موقع انهيار منزل بحي غرب

الصور الأولى لحادث انهيار عقار مأهول بالسكان في المنيا

إصابة 5 أشخاص في انهيار عقار بحي غرب المنيا

الأكثر قراءة

موعد حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا بالمغرب والقنوات الناقلة

افتتاح كأس الأمم الأفريقية، موعد مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

أمم أفريقيا 2025، موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي والقناة الناقلة

مصر تعلن للعالم بدء فصل الشتاء من الأقصر، تفاصيل الاحتفال بتعامد الشمس على معبد الكرنك (صور)

مصر تتقدم 47 مركزًا في تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025

إعلام فلسطيني: استشهاد 400 منذ دخول اتفاق غزة حيز التنفيذ أكتوبر الماضي

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

قانون الخدمة المدنية، شروط الحصول على استحقاق نقدي مقابل الإجازات للموظفين

الفراولة تبدأ من 18 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

النقل تكشف أبرز مميزات القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الهلال في المنام وعلاقتها بأداء مناسك الحج أو العمرة

في ذكرى رحيل الشيخ علي محمود، محطات في حياة سيد القراء وإمام المنشدين

دعاء للصائمين في أول أيام شهر رجب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads