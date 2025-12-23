ارتفاع أسعار الذهب فى مصر والصعود مستمر بالبورصة العالمية (آخر تحديث)

18 حجم الخط

ارتفع سعر جرام الذهب، بنحو 60 جنيها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.

تعرف على آخر تطورات أسعار الذهب

- الذهب عيار 24: سجل نحو 6811 جنيها للجرام.

- الذهب عيار 21: بلغ نحو 5960 جنيها للجرام.

- الذهب عيار 18: وصل إلى 5108 جنيهات للجرام.

- سعر الجنيه الذهب: سجل 47680 جنيها في محلات الصاغة.

ارتفاع السعر العالمى فى البورصة

لامس الذهب مستوى قياسيًا مرتفعًا، مقتربًا من اختراق حاجز 4500 دولار للأونصة في المعاملات الفورية، مع تصاعد الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، فيما سجلت الفضة أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمئة إلى 4476.15 دولار للأونصة، بعدما بلغ في وقت سابق 4497.55 دولار، بينما صعدت العقود الأميركية الآجلة تسليم فبراير بنسبة 0.9 بالمئة إلى 4509.80 دولار للأونصة.

توترات جيوسياسية ودعم نقدي

يرى محللون أن تصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس يعزز الطلب التحوطي على الذهب، بالتوازي مع توقعات الأسواق بمزيد من خفض أسعار الفائدة الأميركية، ما يزيد جاذبية الأصول غير المدرّة للعائد.

كما تلقى الذهب دعمًا إضافيًا من تقارير عن احتمال اختيار رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي مطلع العام المقبل، في وقت تسعّر فيه الأسواق خفضين للفائدة خلال العام القادم.

مكاسب قوية منذ بداية العام



سجّل الذهب مكاسب تتجاوز 70 بالمئة منذ بداية العام، مدعومًا بمزيج من المخاطر الجيوسياسية، ورهانات التيسير النقدي، وعمليات شراء واسعة من البنوك المركزية، إلى جانب تجدد التدفقات إلى الصناديق المتداولة في البورصة.

