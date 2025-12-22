السياحة تحتفل بتركيب مركب خوفو الثانية بالمتحف الكبير غدا

18 حجم الخط

يشهد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، غدا الثلاثاء، نقل ألواح مركب خوفو الثانية من مكان ترميمها بالمتحف المصري الكبير لمكان عرضها بمتحف مراكب خوفو بالمتحف للبدء في إعادة تركيبها أمام الزائرين.

تركيب مركب خوفو الثانية بالمتحف المصري الكبير

وقالت مصادر مطلعة بوزارة السياحة: إن المجلس الأعلى للآثار سيبدأ غد الثلاثاء الموافق 23 من ديسمبر الجاري، تركيب المركب الثانية لمركب خوفو بمقرها الجديد بمتحف مراكب خوفو في المتحف المصري الكبير، حيث سيتم تركيب 7 قطع وذلك تزامنا مع الزيارة بالمتحف.

15 ألف زائر يوميًا ل لمتحف المصري الكبير

وكانت وزارة السياحة والآثار، أكدت أن المتحف المصري الكبير يواصل استقبال زائريه بانتظام وفقًا لمواعيد العمل الرسمية المعمول بها منذ افتتاحه للجمهور في يوم 4 من نوفمبر الماضي، دون أي تغيير.

وأوضحت هيئة المتحف المصري الكبير، أن حركة الزيارة بالمتحف المصري الكبير تسير بصورة طبيعية ومنظمة، وقد شهد المتحف منذ افتتاحه إقبالًا ملحوظًا من الزائرين المصريين والأجانب، بما يعكس الاهتمام الكبير بهذا المشروع الحضاري الفريد، حيث بلغ متوسط عدد الزائرين حتى الآن 15 ألف زائر يوميًا وهو ما يتناسب مع الطاقة القصوى لاستيعاب الزائرين والكثافة في مختلف أوقات الزيارة.

حقيقة وقف الزيارة بالمتحف المصري الكبير

وفي هذا الإطار، وحرصًا من وزارة السياحة والآثار على تنظيم حركة الزائرين داخل المتحف بما يتوافق مع طاقته الاستيعابية، وضمان انسيابية الدخول والخروج، والحفاظ على راحة وأمان الزائرين، وتحسين جودة التجربة السياحية، والحفاظ على مقتنياته الأثرية، فقد تقرر، اعتبارًا من الأول من ديسمبر الجاري تطبيق نظام الحجز الإلكتروني الحصري لتذاكر دخول وزيارة المتحف، وإيقاف بيع التذاكر من منافذ البيع المباشر داخل المتحف.

