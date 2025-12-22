أمم إفريقيا، تعادل سلبي بين منتخب مصر وزيمبابوي بعد مرور 15 دقيقة

18 حجم الخط

أمم إفريقيا 2025، مرت 15 دقيقة من زمن مباراة منتخب مصر وزيمبايوي في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب أدرار بمدينة أغادير، في الجولة الإفتتاحية لحساب المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، وما تزال النتيجة التعادل السلبي بدون أهداف.

شهدت الدقيقة 4 تمريرة بينية رائعة من تريزيجيه وصلت الى إمام عاشور الذي مر بها من الجهة اليسرى ومن ثم سدد الكرة ولكن تصطدب الدفاع الى ركلة ركنية من الجهة اليسرى.

وفي الدقيقة 8 يشهر الحكم بطاقة صفراء من نصيب لاعب منتخب زيمبابوي بسبب التدخل العنيف على تريزيجيه في منتصف الملعب الدفاعي.

وفي الدقيقة 12 كرة عرضية ساقطة متقنة من محمد صلاح من الجهة اليمنى نحو منطقة الجزاء وصلت الى إمام عاشور الذي سددها ولكن مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تشكيلة الفراعنة لمواجهة زيمبابوي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب أدرار بمدينة أغادير

تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي

دخل منتخب مصر مباراته أمام زيمبابوي في أمم إفريقيا تشكيل يضم كلا من:



التشكيل شهد عودة الثلاثي محمود حسن "تريزيجيه" وعمر مرموش والقائد محمد صلاح للتشكيل، بعد غيابهم عن آخر لقاء تجريبي خاضه المنتخب أمام نظيره النيجيري على ملعب القاهرة الدولي في السادس عشر من ديسمبر الجاري. وقد جاء التشكيل الأساسي والبدلاء على النحو التالي:

محمد الشناوي (23) ’ محمد هاني (3) ’ حسام عبد المجيد (4) ’ ياسر إبراهيم (6) ’ محمد حمدي (12)’ مروان عطية (19) ’ حمدي فتحي (14) ’ إمام عاشور (8) ’ محمود حسن "تريزيجيه" (7) ’ عمر مرموش (22) - محمد صلاح (10).

بدلاء منتخب مصر

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي (1) - مصطفى شوبير (26) – رامي ربيعة (5) - أحمد عيد (24) –خالد صبحي (2) - أحمد فتوح (13) – محمد شحاتة (15) – مهند لاشين (18) – محمود صابر (27) - أحمد سيد "زيزو" (25) – مصطفى فتحي (18) – أسامة فيصل (21) – إبراهيم عادل (20) – صلاح محسن (9) – مصطفى محمد (11).

محمد صلاح، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

تمتلك شبكة بي إن سبورت حق بث مباريات كأس أمم افريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وتنقل مباراة مصر وزيمبابوي عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

