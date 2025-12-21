أخبار مصر: كارثة تريلا المريوطية، التليفزيون يرد على فيلم الست، تدخل حكومي في أزمة بيع أم لأطفالها، افتتاح أمم إفريقيا، مدرب زيمبابوي يتحدى صلاح ومرموش، بغداد ترد على أنباء الحرب، وطقس أول أيام الشتاء

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة لمكان حادث انقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الدائري في منطقة الطالبية، والذي تسبب في اندلاع حريق، وأظهرت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة فقد السائق السيطرة على عجلة القيادة، مما أدى إلى..

كشف المؤلف والسيناريست المصري محمد صلاح العزب عن آخر رسالة مؤثرة للفنانة الراحلة سمية الألفي إلى نجلها أحمد الفيشاوي قبل وفاتها، والتي تعكس عمق العلاقة والمحبة والدعم الذي كانت تمنحه له حتى اللحظات الأخيرة من حياتها..

ويأتي قرار إعادة عرض مسلسل كوكب الشرق في وقت يتصاعد فيه الجدل حول الفيلم السينمائي الجديد "الست"، الذي تناول حياة أم كلثوم ولاقى انتقادات واسعة بسبب ما اعتُبر تعديًا على خصوصياتها الشخصية، ورأى البعض..

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد بالتزامن مع أول أيام الشتاء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد





كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON: "أتابع شخصيًا حالة الأم وأطفالها الأربعة، والدولة لن تتركهم، وسنتحرك فورًا لتقديم الدعم العاجل".



شهدت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا اليوم الأحد، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة..



سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا، وفق آخر تحديثات السوق اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025.

سدد لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد، مبلغ 150 ألف جنيه، تمثل المتأخرات المستحقة من دعوى النفقة، للجهات المختصة بالتجمع الخامس، والتي قامت بدورها بتسليم المبلغ لطليقته، وبناءً على ذلك، أُصدر..



يتعرض العديد من النجوم لمواقف ومفاجآت غير متوقعة من جمهورهم، تصل أحيانًا إلى تصرفات عفوية أو مثيرة للدهشة، أثناء حضورهم الحفلات أو الفعاليات الفنية، وهو ما يجذب أنظار الجميع ويشعل مواقع التواصل الاجتماعي..

يستضيف المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله مباراة افتتاح كأس أفريقيا 2025 بين المغرب وجزر القمر اليوم الأحد وسط ترقب من جماهير القارة السمراء.

يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة زيمبابوي في افتتاح مشواره في بطولة أمم أفريقيا 2025، التي تقام في ضيافة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبل.





تحدث الروماني ماريو مارينيكا، المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، عن مجموعة منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تضم منتخبات مصر وأنجولا وجنوب إفريقيا، مؤكدًا أن المهمة لن تكون سهلة، لكنها تمثل تحديًا حقيقيًا لفريقه.

نفى جهاز المخابرات الوطني العراقي، فجر اليوم الأحد، صحة ما تردد في تقارير إعلامية بشأن تلقي الحكومة العراقية تحذيرات من قرب تعرض البلاد لضربات عسكرية.



أفاد موقع "أكسيوس" بأن قوات أمريكية اعتلت ناقلة نفط قبالة السواحل الفنزويلية في ما وصفته المصادر بأنه "رسالة تحذيرية" للرئيس نيكولاس مادورو، مفادها أن الحصار الأمريكي قد يشمل أي سفينة تنقل النفط الفنزويلي.

حذرت الإدارة العامة للأدلة الجنائية والاستجابة السريعة في قطاع غزة، المواطنين في القطاع من التعامل مع أي جسم مشبوه أو الاقتراب منه تحت أي ظرف.

تنظر اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة المتهمين في قضية سرقة أسورة أثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير.

شهد فصل الشتاء، ارتفاعا مفاجئا في حالات الإصابة بنوع متطور بسرعة من الإنفلونزا، يعرف إعلاميا باسم "الإنفلونزا الخارقة".

وصفت حكومة فنزويلا احتجاز الولايات المتحدة لناقلة نفط جديدة قبالة سواحلها بأنه "عمل خطير من أعمال القرصنة الدولية"، مؤكدة رفضها التام لهذه الإجراءات.

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم اليوم الأحد الموافق 21/12/2025، بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي الثالث عشر بمدينة بني سويف الجديدة، على أن يتم استكمال التسليم حتى يوم الأربعاء الموافق 31/12/2025 وفقا للمواعيد المقررة.

تشهد الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، اليوم الأحد، مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال.



شهدت ساحة أبو الحجاج بالأقصر، انطلاق فعاليات الدورة الخامسة عشرة للمهرجان القومي للتحطيب، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

