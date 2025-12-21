يا وجع القلب، تفاصيل آخر رسالة من سمية الألفي لـ أحمد الفيشاوي قبل وفاتها

18 حجم الخط

كشف المؤلف والسيناريست المصري محمد صلاح العزب عن آخر رسالة مؤثرة للفنانة الراحلة سمية الألفي إلى نجلها أحمد الفيشاوي قبل وفاتها، والتي تعكس عمق العلاقة والمحبة والدعم الذي كانت تمنحه له حتى اللحظات الأخيرة من حياتها.

ونشر العزب عبر حسابه على "إنستجرام" تسجيلًا صوتيًا للرسالة التي وجهتها سمية الألفي قبل رحيلها صباح السبت عن عمر ناهز 72 عامًا إثر صراعها مع مرض السرطان.

ظهرت الألفي في التسجيل خلال زيارتها لكواليس فيلم "سفاح التجمع"، العمل الفني الأخير الذي كان يشارك فيه أحمد الفيشاوي، حيث وجهت له كلمات مليئة بالحب والدعاء: "حبيبي أحمد، ربنا يخليك ليّ ويسعدك زي ما بتسعدني، ويريح قلبك زي ما بيريح قلبي".

كما تمنّت نجاح فيلمه، قائلة: "ربنا يكرمك ويوفقك، وإن شاء الله فيلمك يكسر الدنيا، وهتقول ماما قالت إن شاء الله هيعمل نقطة تحول في مسيرتك".

وأشارت الألفي أيضًا إلى تقدمها في العمر وغيابها عن الظهور الإعلامي، بسلام وهدوء دون شكوى: "أنا شكلي كبر أوي، بقالي كتير مظهرتش، بس مش مهم، أنا بحب سنين عمري، ربنا يوفقك، وعندي إحساس غريب إن الفيلم ده هيعمل ضجة كبيرة، ربنا يزيدك يا حبيبي".

وقالت إن أداء أحمد في الفيلم مختلف تمامًا عن أدواره السابقة، وأنه لم يسبق لها أن شاهدته يتقمص شخصية بهذا الشكل منذ فيلم "45 يوم"، مما دفعها لحضور إحدى جلسات التصوير.

تعد هذه الرسالة آخر ما سمعه أحمد الفيشاوي من والدته، لتكون لحظة مؤثرة تجمع بين الحب والدعم والإلهام، وتعكس عمق العلاقة بينهما بعيدًا عن الأضواء.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.