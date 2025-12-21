فتاة تطارد تامر حسني ومعجب يفقد النطق أمام أحمد العوضي، جمهور النجوم يثير الجدل (فيديو)

18 حجم الخط

يتعرض العديد من النجوم لمواقف ومفاجآت غير متوقعة من جمهورهم، تصل أحيانًا إلى تصرفات عفوية أو مثيرة للدهشة، أثناء حضورهم الحفلات أو الفعاليات الفنية، وهو ما يجذب أنظار الجميع ويشعل مواقع التواصل الاجتماعي. وخلال الـ24 ساعة الماضية، شهدت الساحة الفنية مواقف لافتة مع النجمين تامر حسني وأحمد العوضي تصدرت محركات البحث وخطفت التريند.



معجبة تامر حسني



أحيا النجم تامر حسني حفلًا غنائيًا جديدًا في قصر عابدين، بعد تجاوزه أزمته الصحية الأخيرة، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من محبيه.

وفوجئ تامر حسني، عقب انتهاء الحفل، بمعجبة ظلت تنادي عليه من أمام زجاج سيارته، قائلة: «يا تامر أنا ميرفت صحبتك من أيام الجامعة، ابعتلي صورتي أنا وأنت ولوجي علشان اتقطعت»، وهو الموقف الذي أثار تفاعلًا واسعًا بين الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.



معجب يفقد النطق أمام أحمد العوضي



وفي السياق نفسه، تصدر النجم أحمد العوضي مؤشرات البحث على جوجل، عقب تداول مقطع فيديو له أثناء خروجه من إحدى الفعاليات الفنية، حيث تفاجأ بوجود أحد معجبيه يبكي أمامه ويتوقف عن النطق لثوانٍ عند رؤيته، في مشهد إنساني لاقى تعاطفًا كبيرًا من المتابعين.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا أيضًا مقطع فيديو للنجم تامر حسني، في أول ظهور له بعد عودته إلى مصر، عقب الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، والتي استدعت سفره إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية دقيقة.

وظهر تامر حسني في الفيديو المتداول عقب أدائه صلاة الجمعة، وبدت عليه آثار التعب، حيث استعان ببعض المقربين لمساعدته في الحركة.

تفاصيل الأزمة الصحية لتامر حسني

وكان تامر حسني قد أجرى مؤخرًا عملية دقيقة لاستئصال جزء من الكلى في ألمانيا، بعد تدهور حالته الصحية واحتياجه إلى تدخل جراحي عاجل.

وكشف تامر حسني، في منشور سابق عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، تفاصيل أزمته الصحية، موضحًا أنه كان يعاني منذ فترة من مشكلة بالكلى، استدعت إجراء العملية الجراحية للحفاظ على حالته الصحية.



زواج أحمد العوضي



على الجانب الآخر، أكد الفنان أحمد العوضي صحة الأنباء التي انتشرت مؤخرا، وزعمت دخوله في قصة حب جديدة، حيث أعلن خلال تواجده في إحدى الفعاليات الفنية عن تحديد موعد زفافه قريبا.

وقال العوضي: "أنا هعمل شرع ربنا، واللي يضايق يضايق، دا شرع ربنا، هو أنا هفضل سينجل عشانك".

وكان النجم أحمد العوضي تصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بعد انتشار أنباء تزعم ارتباطه بالفنانة الشابة يارا سكري، الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا لمعرفة الحقيقة، خاصة أن الثنائي لم يعلقا على الأنباء التي انتشرت لا بالنفي أو التأكيد.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.