تصريحات مثيرة قبل مواجهة مصر، مدرب زيمبابوي: لا نخاف من صلاح أو مرموش

18 حجم الخط

تحدث الروماني ماريو مارينيكا، المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، عن مجموعة منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تضم منتخبات مصر وأنجولا وجنوب إفريقيا، مؤكدًا أن المهمة لن تكون سهلة، لكنها تمثل تحديًا حقيقيًا لفريقه.

المدير الفني لمنتخب زيمبابوي

وقال مارينيكا خلال فيديو له ببرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "من الواضح أن الأمر لن يكون سهلًا، لكن هدفنا التأهل من المجموعة".

أضاف: "نعلم أن البعض قد يعتقد حاليًا أن منتخب مصر، من خلال محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد، لا يمر بأفضل فتراته، لكنهم لاعبون رائعون ودائمًا ما يقدمون كل ما لديهم عند تمثيل المنتخب الوطني رغم كل شيء، سيظل هؤلاء على الأرجح أفضل اللاعبين الذين تمتلكهم مصر في الوقت الحالي ولا نخشى أحد".



وأكد مارينيكا احترامه الكبير لقوة الفراعنة،قائلًا:”نحن نعلم أن مصر قوة كبيرة في إفريقيا، لكننا لا نخشى أحدًا، وبما أننا نُلقب بـ(المحاربين)، نأمل أن نحقق نتائج جيدة جدًا جدًا في البطولة”.

واختتم تصريحاته بتمنياته بالتأهل مع المنتخب المصري عن المجموعة، قائلًا:”أتمنى أن نقضي وقتًا رائعًا، وأتمنى أن يتأهل منتخبا مصر وزيمبابوي معًا”.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي

وتقام مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي في الجولة الأولى غدا الإثنين 22 ديسمبر الجاري، ويحتضنها استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية.

وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

تنقل مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لجميع مباريات كأس الأمم الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية



مصر × زيمبابوي: 22 ديسمبر – الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر × جنوب أفريقيا: 26 ديسمبر – الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر × أنجولا: 29 ديسمبر – الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.