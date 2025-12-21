الأحد 21 ديسمبر 2025
"لصوص وخطافين"، فنزويلا تدين مصادرة الجيش الأمريكي ناقلة نفط جديدة

مصادرة ناقلة نفط
مصادرة ناقلة نفط فنزويلية، فيتو
وصفت حكومة فنزويلا احتجاز الولايات المتحدة لناقلة نفط جديدة قبالة سواحلها بأنه "عمل خطير من أعمال القرصنة الدولية"، مؤكدة رفضها التام لهذه الإجراءات. 

 

وأضافت كراكاس أن هذا الاستيلاء يشمل "سرقة وخطف السفينة وغياب قسري لطاقمها" على أيدي أفراد الجيش الأمريكي في المياه الدولية، مشيرة إلى أنها ستخطر مجلس الأمن والمنظمات الدولية والحكومات بهذه الأفعال.

 

وتأتي هذه الخطوة في إطار تكثيف الضغوط الأمريكية على فنزويلا عبر الحصار النفطي، فيما أكدت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم أن واشنطن ستواصل ملاحقة حركة النفط غير المشروعة الخاضع للعقوبات والذي يُستخدم لتمويل أنشطة المخدرات، مشيرة إلى أن خفر السواحل الأمريكي نفذ عملية الاحتجاز بدعم من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).
 

فنزويلا الولايات المتحدة الجيش الأمريكي

جوائز ضخمة للمنتخبات المشاركة بأمم أفريقيا 2025 (انفوجراف)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 21 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 21 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 21 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

