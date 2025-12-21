18 حجم الخط

مع بداية شهر رجب يقوم الكثيرون بالاستعداد للصيام في شهر رجب، ويبدأون صيام أول أيام شهر رجب، وبرغم أنه لم يرد حديث صحيح بتخصيص أول أيام شهر رجب بصيام.

وإنما ورد حديث ضعيف في ذلك يعمل به في فضائل الأعمال إلا أن الصيام في شهر رجب من الأعمال المستحبة، خصوصا وأن البعض قد اعتاد صيام أول الأشهر العربية، ومنها أول أيام شهر رجب، وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على صيام بعض أيام رجب، وحرص عليها.

وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء للصائمين في أول أيام شهر رجب.

دعاء للصائمين في أول أيام شهر رجب، فيتو

حكم صيام أول أيام رجب

أكدت دار الإفتاء المصرية أن صيام شهر رجب مستحب. ويُعد صيام بعض أيام شهر رجب من السنن التي كان النبي ﷺ حريصًا على اتباعها، ورغم أنه ورد حديث في تخصيص الصوم لأول يوم من رجب إلا أنه حديث ضعيف يُعمل به ضمن فضائل الأعمال.

وأوضحت دار الإفتاء أن الصيام في هذا الشهر من الأعمال المندوبة، إلى جانب الإكثار من الطاعات الأخرى، مثل الدعاء وطلب البركة، والذكر والاستغفار، وصلة الرحم، وقراءة القرآن، استنادًا إلى ما يُستحب في الأشهر الحُرم. ومن أبرز الأدعية المستحبة: "اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلّغنا رمضان.

أفضل أوقات الدعاء للصائمين

يُعد وقت الإفطار من أعظم وافضل الأوقات التي يطلب فيها الدعاء، حيث يكون للصائم دعوة لا تُرد عند فطره، كما أخبرنا النبي ﷺ ويُستحب أن يرفع الصائم يديه للدعاء قبل الإفطار، سائلًا الله من فضله، راجيًا القبول والمغفرة.

دعاء للصائمين في أول أيام شهر رجب، فيتو

دعاء للصائمين في أول أيام شهر رجب

في السطور التالية، سنتعرف على أفضل الأدعية التي يُمكن للصائم ترديدها قبل الإفطار لينال بركة هذا الوقت الفضيل:

"اللهم تقبل صيامي وقيامي وصالح أعمالي، وتجاوز عن سيئاتي، اَللّهُمَّ اجْعَل لى نَصيبًا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودكَ يا أجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذِقْنى فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأَدآءِ شُكْرِكَ وَاحْفَظْنى فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ".

“اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ عبادِكَ الصّالحينَ القانتين المُسْتَغْفِرينَ الْمُقَرَّبينَ، اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ الفائِزينَ لَدَيْكَ الْمُقَرَّبينَ َإليك وزَحْزِحْنى فيهِ عنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ، اَللّهُمَّ أعِنّى على صِيامِه وقِيامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا هادِى المُضِلّينَ".

“اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْنى فيهِ بِالعَثَراتِ، وأقِلْنى فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْنى فيهِ غَرَضًا لِلْبَلايا والآفاتِ، وَاشْرَحْ وًأًمن بهِ صَدرى بِأمَانِكَ يا أمانَ الْخائِفينَ".

“اَللّهُمَّ وَفِّقْنى فيهِ لِمُوافَقَةِ الأَبْرارِ، وَجَنِّبْنى فيهِ مُرافَقَةَ الأَشْرارِ، وَآوِنى فيهِ بِرَحْمَتِكَ إلى دارِ الْقَرارِ، واِهْدِنى فيهِ لِصالِحِ الأَعْمالِ، وَاقْضِ لى الحَوائِجَ والآمالَ".

“اَللّهُمَّ وَفِّرْ فيهِ حَظّى مِن بَرَكاتِهِ، وَسَهِّل سَبيلى إلى خَيراتِهِ، وَلا تَحْرِمْنى قَبُولَ حَسَناتِهِ، وافْتَحْ لى فيهِ أبْوابَ جِنانِك، وَأغْلِقْ عَنّى فيهِ أبْوابَ نّيرانِك، وَوَفِّقْنى فيهِ لِتِلاوَةِ قُرْآنِك".

اللهم لا تردنا خائبين، وآتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحين، اللهم لا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين ولا ضالين ولا مضلين واغفر لنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين".

“اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم".

“اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا".

“اَللّهُمَّ اغْسِلْنى فيهِ مِن الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْنى فيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، وَامْتَحِنْ قَلْبى فيهِ بِتَقْوَى الْقُلُوبِ".

“اجْعَلْ اَللّهُمَّ سَعْيى فيهِ مَشْكُورًا، وَذَنْبى فيهِ مَغْفُورًا، وَعَمَلى فيهِ مَقْبُولًا، وَعَيْبى فيه مَسْتُورًا، وارْزُقنى فيهِ فَضْلَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَصَيِّرْ فيهِ اُمُورى مِنَ عُسْرِ إلى يُسْرِ، اَللّهُمَّ غَشِّنى فيهِ بِالرَّحْمَةِ، وَارْزُقْنى التَّوفيقَ وَالْعِصْمَةَ، وَطَهِّرْ قَلْبى يا مَنْ لا يَشْغَلُهُ إلْحاحُ الْمُلحِّينَ".

وفي النهاية، يجب على الصائم أن يدعو بما يوفقه الله فيه، فمن ألهم الدعاء وفق للإجابة.

