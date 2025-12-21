افتتاح كأس الأمم الأفريقية، موعد مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

افتتاح كأس أفريقيا 2025، يشهد اليوم الأحد افتتاح كأس الأمم الأفريقية بمباراة المغرب وجزر القمر على المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله وسط ترقب من جماهير القارة السمراء.

موعد مباراة المغرب وجزر القمر

وتقام مباراة المغرب وجزر القمر في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الاولي بأمم أفريقيا 2025



القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجزر القمر

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports القطرية حقوق بث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، حيث ستُنقل مباراة الافتتاح بين المغرب وجزر القمر عبر شاشتها.

وخصصت الشبكة باقة beIN Max لبث مباريات البطولة، على أن تُذاع المواجهة عبر القنوات:

beIN Max 1

beIN Max 2

beIN Max 3



منتخب المغرب يخوض المباراة الافتتاحية أمام جزر القمر ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضًا مالي وزامبيا، متسلحًا بكتيبة من النجوم يتقدمهم براهيم دياز ويوسف النصيري وعبد الصمد الزلزولي.

مباراة المغرب ضد جزر القمر

يدخل المنتخب المغربي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد تتويجه مؤخرًا بلقب كأس العرب، ويطمح لاستثمار عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق انطلاقة قوية في البطولة.

في المقابل، يخوض منتخب جزر القمر المواجهة بطموح كبير، مستندًا إلى تطوره اللافت في السنوات الأخيرة، سعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية في أول اختبار له بالبطولة.

150 قناة تنقل أمم أفريقيا

وكشفت تقارير إعلامية مغربية، أن 150 قناة عالمية ستقوم بإذاعة مباريات كأس أمم أفريقيا 2025.

وأفادت صحيفة “المنتخب” المغربية، أن 30 دولة أوروبية ستقوم بنقل مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، بجانب الدول الأفريقية الـ 54، كما حصلت 3800 وسيلة إعلامية على اعتماد تغطية مباريات البطولة.

القنوات الناقلة لبطولة أمم إفريقيا حول العالم

وتشمل قائمة القنوات الناقلة عددا من أبرز الشبكات العالمية، من بينها DAZN التي ستبث المنافسات في أوروبا وأمريكا وآسيا، وCanal+ التي تغطي أوروبا وأفريقيا وآسيا، بالإضافة إلى Channel 4 البريطانية، وBand TV البرازيلية، وLa Liga Plus الإسبانية، وSport TV البرتغالية، وZiggo Sport الهولندية، إلى جانب قنوات من إيطاليا وكرواتيا وسلوفينيا واليونان وإيران.

