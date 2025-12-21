إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد دفع 150 ألف جنيه لطليقته

18 حجم الخط

سدد لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد، مبلغ 150 ألف جنيه، تمثل المتأخرات المستحقة من دعوى النفقة، للجهات المختصة بالتجمع الخامس، والتي قامت بدورها بتسليم المبلغ لطليقته، وبناءً على ذلك، أُصدر قرار بإخلاء سبيله بعد إقرار الطليقة باستلام المبلغ.

وكانت جهات التنفيذ قد حررت نموذج حبس لمدة شهر ضد إبراهيم سعيد على خلفية قضية نفقة مقامة من طليقته، نتيجة امتناعه عن سداد المصروفات الدراسية لابنتيه ليلى وجوليا، وذلك حتى يتم الفصل في الدفع أو تنفيذ الحبس.

ويأتي هذا الإجراء بعد صدور حكم قضائي يلزم إبراهيم سعيد بسداد النفقة المستحقة، وعدم التزامه بتنفيذ الحكم الصادر لصالح طليقته، في القضية المقامة أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس.

كانت نيابة القاهرة الجديدة أمرت بإخلاء سبيل طليقة لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد على خلفية تشاجرهما سويا داخل أحد فنادق منطقة القاهرة الجديدة.



وكانت قوات أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع المشاجرة داخل الفندق، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى الموقع وتم ضبط الطرفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأكدت مصادر أمنية أن المشاجرة لم تتسبب في أي إصابات بالغة، وتم ضبط الأمر سريعًا قبل تصاعده، فيما جرى تهدئة الطرفين في موقع الحادث، وأشارت المصادر إلى أن رجال المباحث يعملون على تحديد أسباب الخلاف الحقيقية وربطها بالأحداث السابقة المتعلقة بالنفقة والخلافات الشخصية بينهما.



