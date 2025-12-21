الأحد 21 ديسمبر 2025
خارج الحدود

استعراض قوة، رسالة تحذير من الجيش الأمريكي بعد مصادرة ناقلة نفط جديدة بفنزويلا

مصادرة ناقلات النفط
مصادرة ناقلات النفط في فنزويلا، فيتو
أفاد موقع "أكسيوس" بأن قوات أمريكية اعتلت ناقلة نفط قبالة السواحل الفنزويلية في ما وصفته المصادر بأنه "رسالة تحذيرية" للرئيس نيكولاس مادورو، مفادها أن الحصار الأمريكي قد يشمل أي سفينة تنقل النفط الفنزويلي.

وأشار التقرير إلى أن الناقلة كانت تحمل نفطًا فنزويليًا لكنها لم تكن مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية، ما يجعل العملية بمثابة استعراض قوة يوضح أن أي ناقلة تقريبًا تحمل الخام الفنزويلي قد تصبح عرضة للتفتيش أو المصادرة، بغض النظر عن وضعها القانوني.

وأكد مصدر مطلع أن صعود القوات الأمريكية على متن الناقلة يبعث برسالة واضحة: الحشد العسكري الأمريكي قبالة السواحل الفنزويلية ليس مجرد استعراض رمزي، وحتى إذا لم تتم مصادرة النفط، فإن أي محاولة لتحدي العقوبات ستواجه اعتراضًا مباشرًا.

ويأتي هذا بعد أيام من احتجاز الولايات المتحدة لناقلة النفط "سكيبر" في 10 ديسمبر، والتي كانت تنقل نفطًا من فنزويلا وإيران في انتهاك للعقوبات الأمريكية، في حين وصفت وزارة الخارجية الفنزويلية الاستيلاء على الناقلات بأنه "سرقة سافرة وأعمال قرصنة دولية".
 

