سعر الخضار اليوم، ارتفاع الكوسة والفلفل والباذنجان في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا، وفق آخر تحديثات السوق اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الأحد

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 4.5 جنيه و12.5 جنيه للكيلو.

البطاطس: بين 5 و13 جنيها للكيلو.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 8 جنيهات و11.5 جنيه.

البصل الأحمر: بين 7 و9.5 جنيه.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 12 إلى 28 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

الجزر بدون عروش: من 4.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.

القلقاس: بين 5 و10 جنيهات.

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 7 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

البسلة: من 18 إلى 22 جنيهًا.

الملوخية: بين 9 و13 جنيهًا.

السبانخ: بين 10 و14 جنيهًا.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 7 جنيهات إلى 11 جنيها.

الباذنجان الرومي: بين 6 جنيهات و9 جنيهات.

الباذنجان الأبيض: بين 6.5 جنيه و12.5 جنيه، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 8 و14 جنيهًا.

الفلفل الحامي: من 7 جنيهات إلى 13 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الفلفل الألوان: بين 18 و28 جنيهًا.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 12 و20 جنيهًا.

الخيار البلدي: بين 8 و14 جنيها.

البامية: من 60 إلى 70 جنيهًا.

الثوم والليمون

الثوم: بين 25 و55 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 20 إلى 30 جنيهًا.

الليمون الأضاليا: من 12 إلى 18 جنيهًا.

