بعد أنباء تحذير دولة عربية، هل يتلقى العراق ضربات عسكرية وشيكة؟

نفى جهاز المخابرات الوطني العراقي، فجر اليوم الأحد، صحة ما تردد في تقارير إعلامية بشأن تلقي الحكومة العراقية تحذيرات من قرب تعرض البلاد لضربات عسكرية.

وقال الجهاز في بيان رسمي إن صحيفة الشرق الأوسط نشرت تقريرًا بتاريخ 20 ديسمبر 2025 زعمت فيه أن العراق تلقى رسالتي تحذير من دولة عربية وجهاز استخبارات غربي، مؤكدًا أن هذه المزاعم غير صحيحة جملة وتفصيلًا.

وشدد البيان على أن الحكومة العراقية لم تتلق أي رسائل أو تحذيرات من هذا النوع، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمسؤولية في تناول القضايا التي تمس الأمن القومي العراقي.

وفي سياق متصل، نفت وزارة الداخلية العراقية صحة مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قيل إنه يوثق محاولة تسلل من الجانب السوري عبر الجدار الخرساني على الحدود العراقية السورية.

وأوضحت الوزارة أن المقطع المتداول لا يعود للحدود العراقية، مشيرة إلى أن طبيعة الكتل الخرسانية الظاهرة في الفيديو تؤكد أنه يعود لدولة مجاورة أخرى.

وأكدت وزارة الداخلية عدم تسجيل أي حالات تسلل، مشددة على أن قيادة قوات الحدود وباقي القطعات الأمنية تفرض إجراءات مشددة لحماية الحدود العراقية ومنع أي اختراق.



