الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد أنباء تحذير دولة عربية، هل يتلقى العراق ضربات عسكرية وشيكة؟

العراق، فيتو
العراق، فيتو
18 حجم الخط

نفى جهاز المخابرات الوطني العراقي، فجر اليوم الأحد، صحة ما تردد في تقارير إعلامية بشأن تلقي الحكومة العراقية تحذيرات من قرب تعرض البلاد لضربات عسكرية.

 

وقال الجهاز في بيان رسمي إن صحيفة الشرق الأوسط نشرت تقريرًا بتاريخ 20 ديسمبر 2025 زعمت فيه أن العراق تلقى رسالتي تحذير من دولة عربية وجهاز استخبارات غربي، مؤكدًا أن هذه المزاعم غير صحيحة جملة وتفصيلًا.

 

وشدد البيان على أن الحكومة العراقية لم تتلق أي رسائل أو تحذيرات من هذا النوع، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمسؤولية في تناول القضايا التي تمس الأمن القومي العراقي.

 

وفي سياق متصل، نفت وزارة الداخلية العراقية صحة مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قيل إنه يوثق محاولة تسلل من الجانب السوري عبر الجدار الخرساني على الحدود العراقية السورية.

 

وأوضحت الوزارة أن المقطع المتداول لا يعود للحدود العراقية، مشيرة إلى أن طبيعة الكتل الخرسانية الظاهرة في الفيديو تؤكد أنه يعود لدولة مجاورة أخرى.

 

وأكدت وزارة الداخلية عدم تسجيل أي حالات تسلل، مشددة على أن قيادة قوات الحدود وباقي القطعات الأمنية تفرض إجراءات مشددة لحماية الحدود العراقية ومنع أي اختراق.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العراق جهاز المخابرات الوطني العراقي الحكومة العراقية الامن القومي العراقي

الأكثر قراءة

أسعار الزيت اليوم الأحد في المحال التجارية

سعر الخضار اليوم، ارتفاع الكوسة والفلفل والباذنجان في سوق العبور

الكندوز يرتفع 38 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

اليوم، الملتقى الثقافي للشباب بالوادي الجديد "واحات الفن والابداع" لمبدعي الواحات

النقل تكشف أبرز مميزات القطار الكهربائي السريع

اليوم، افتتاح أمم أفريقيا بمباراة المغرب وجزر القمر

بعد أنباء تحذير دولة عربية، هل يتلقى العراق ضربات عسكرية وشيكة؟

انخفاض سعر الفراخ اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي بـ 68 جنيهًا في سوق العبور

انخفاض سعر الفراخ اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025

الكندوز يرتفع 38 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أسعار الزيت اليوم الأحد في المحال التجارية

المزيد

انفوجراف

جوائز ضخمة للمنتخبات المشاركة بأمم أفريقيا 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 21 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 21 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 21 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads