الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة أول أيام الشتاء

الطقس اليوم، فيتو
الطقس اليوم، فيتو
18 حجم الخط
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد بالتزامن مع أول أيام الشتاء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأحد

حالة الطقس غدا، تحذير من انخفاض الرؤية على هذه الطرق

 

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، شديد البرودة في آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  22

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 11
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم الاحد حالة الطقس اليوم

مواد متعلقة

طقس الأحد، شبورة كثيفة على هذه الطرق

الأرصاد تعلن طقس الغد وتحذر من انخفاض درجات الحرارة فى الصباح الباكر

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأحد

حالة الطقس اليوم، أمطار خفيفة ورياح مثيرة للأتربة

تحذير من درجات الحرارة الصغرى، شمال الصعيد يسجل 5 درجات مئوية، عودة سقوط الأمطار على الوجه البحري والسواحل الشمالية، ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المدن

درجات الحرارة اليوم السبت في مصر، انخفاض ملحوظ وطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

غدا، أقصر نهار في العام وأطول ظل للإنسان، اعرف التفاصيل

طقس اليوم، الصعيد يسجل 5 درجات مئوية وتحذير من انخفاض درجات الحرارة الصغرى

الأكثر قراءة

أسعار الزيت اليوم الأحد في المحال التجارية

الكندوز يرتفع 38 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع الكوسة والفلفل والباذنجان في سوق العبور

العربية احترقت وأشعلت النار بمقهى ومحل، تفاصيل حادث تريلا دائري المريوطية بعد وفاة السائق (فيديو)

هل إعادة عرض مسلسل "أم كلثوم" رد غير مباشر على فيلم "الست"؟

يا وجع القلب، تفاصيل آخر رسالة من سمية الألفي لـ أحمد الفيشاوي قبل وفاتها

انخفاض سعر الفراخ اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة الأنبا بيجمى السائح

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الفراخ اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025

الكندوز يرتفع 38 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أسعار الزيت اليوم الأحد في المحال التجارية

سعر الخضار اليوم، ارتفاع الكوسة والفلفل والباذنجان في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

جوائز ضخمة للمنتخبات المشاركة بأمم أفريقيا 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 21 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 21 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 21 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads