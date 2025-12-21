الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

توفير 7574 فرصة عمل جديدة في 63 شركة بـ13 محافظة

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو
18 حجم الخط
ads

أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الأحد، عن إصدار نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تتضمن فرص عمل جديدة متاحة في عدد من المحافظات، وذلك بالتعاون بين وزارة العمل وشركات القطاع الخاص، في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدمج مختلف فئات المجتمع في سوق العمل، وعلى رأسهم ذوو الهمم.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن 63 شركة من القطاع الخاص في 13 محافظة أبدت استعدادها لتوفير 7574 فرصة عمل جديدة في عدد من التخصصات والمهن المتنوعة، من بينها فرص مخصصة لأصحاب القدرات الخاصة (ذوي الهمم)، برواتب مجزية تُحدد وفقًا لطبيعة المقابلة الشخصية، مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب الاستفادة من منظومة التأمين الصحي والاجتماعي.

وتشمل النشرة الحالية فرص عمل متاحة في محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، دمياط، المنيا، أسيوط، بني سويف، سوهاج، أسوان، جنوب سيناء.

وتتنوع فرص العمل المطروحة لتشمل مجموعة واسعة من التخصصات، من بينها: أخصائيو تسويق، وأخصائيو موارد بشرية، ومهندسو اتصالات وكهرباء، ومشرفو ميكانيكا وتحكم كهربائي، ومديرو صيانة، ومحاسبون، ومشرفو مواقع وتنجيد، و(ليدي جارد – إناث)، ومشرفو إنتاج، وشيفات، وأخصائيو مشتريات، وبائعون، ومقدمو طلبات، وأمناء مخازن، ومندوبو مبيعات، ومراقبو جودة، وفنيون بمختلف التخصصات، وسائقون برخص أولى وثانية وثالثة، وأفراد أمن، إضافة إلى فرص في قطاع الفندقة والمطاعم، إلى جانب عمال إنتاج ونظافة وتخصصات أخرى.

تطبيق الحد الأدنى للأجور

ووجّه وزير العمل جميع مديريات العمل بالمحافظات بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان استلام الباحثين عن عمل للفرص المعلنة، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور داخل جميع المنشآت المُعلَن بها عن الوظائف، مشددًا على أهمية تحري المصداقية في نشر فرص العمل، وتوثيق عملية التوظيف حتى تسلُّم العامل لمهام عمله رسميًا.

 

وجدد الوزير دعوته لشباب مصر إلى الإقبال على العمل في القطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة المصرية توفر منظومة متكاملة من برامج التدريب المهني المجانية التي تُؤهل الشباب لشغل الوظائف المطلوبة وفقًا لاحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل جهودها لتوفير فرص عمل حقيقية تضمن حياة كريمة وتُحقق طموحات الشباب في مختلف المحافظات، من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تصدرها الوزارة بانتظام.

 

خطوات التقديم للوظائف 

 

وكشفت الوزارة أن التقديم على هذه الفرص يتم خلال شهر ديسمبر 2025، من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، كما يمكن التقديم مباشرة من خلال بيانات الشركات المرفقة بالنشرة، أو عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على شبكة الإنترنت.

 

وأضافت أن نشرة التوظيف نصف الشهرية تُصدر بصفة منتظمة كل 15 يومًا من خلال الإدارة العامة للتشغيل، برئاسة هبة أحمد، وإعداد منى شوقي – باحث أول بالإدارة، وتتضمن أحدث فرص العمل المتاحة في المحافظات.

 

الوظائف المخصصة لذوي الهمم

وأكدت الوزارة أن النشرة تتضمن عددًا من الوظائف المخصصة لذوي الهمم، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يُلزم المنشآت بتخصيص نسبة 5% من إجمالي العاملين بها لهذه الفئة، وذلك في إطار خطة الوزارة لحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتمكينهم اقتصاديًا ومجتمعيًا، وتوفير فرص عمل لائقة تحقق لهم الدمج الكامل والمستدام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اصحاب القدرات الخاصة الحد الأدنى للأجور القانون رقم 10 لسنة 2018 تطبيق الحد الادني للاجور شركات القطاع الخاص فرص عمل جديدة منظومة التأمين الصحي نشرة التوظيف نصف الشهرية وزير العمل محمد جبران وزير العمل وزارة العمل

مواد متعلقة

"العلاج الطبيعي" تقرر تحريك دعوى قضائية لإلزام وزارة العمل بوقف اللجنة النقابية للإصابات والتأهيل

وزارة العمل تحرر 664 محضرًا لمنشآت لا تطبق الحد الأدنى للأجور

وزارة العمل تكثف جهودها للارتقاء بمهارات العمالة غير المنتظمة في المشاريع القومية

وزارة العمل تشارك في ملتقى توظيف "مبادرة بصمة شباب مصر"

الأكثر قراءة

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

توفير 7574 فرصة عمل جديدة في 63 شركة بـ13 محافظة

افتتاح كأس الأمم الأفريقية، موعد مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

نصائح هامة من الكهرباء لترشيد استهلاك التيار وخفض قيمة الفاتورة الشهرية

انخفاض سعر الفراخ اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025

3 اختصاصات للجنة شئون اللاجئين وفقا للقانون الجديد

فحص أكثر من 8 ملايين طالب للكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس الابتدائية

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

قانون الخدمة المدنية، شروط الحصول على استحقاق نقدي مقابل الإجازات للموظفين

الفراولة تبدأ من 18 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

النقل تكشف أبرز مميزات القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 21 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 21 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 21 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads