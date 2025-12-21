الأحد 21 ديسمبر 2025
اقتصاد

الكندوز يرتفع 38 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أسعار اللحوم، فيتو
أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا اليوم الأحد، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» حركة أسعار اللحوم اليوم الكندوز والضاني والبتلو بمختلف أنواعها، وفقًا لآخر تحديث رسمي، وذلك على النحو الآتي:

أسعار اللحمة الضاني الصافي

متوسط السعر: 430 جنيهًا للكيلو

التغيير: ارتفاع جنيه

نطاق السعر: من 400 إلى 450 جنيها للكيلو.

أسعار اللحمة، فيتو
أسعار اللحمة الضاني بالعظم

متوسط السعر: 424 جنيها للكيلو

التغيير: ارتفاع 29.5 جنيه

نطاق السعر: من 400 إلى 450 جنيهًا

أسعار اللحمة البتلو الصافي

متوسط السعر: 437 جنيها

التغيير: ارتفاع 9 جنيهات

نطاق السعر: 380 – 480 جنيها للكيلو

أسعار اللحمة البتلو بالعظم

متوسط السعر: 450 جنيها

التغيير: ارتفاع 50 جنيها

نطاق السعر: 400 – 480 جنيها للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز كبير السن

متوسط السعر: 390 جنيهًا

التغيير: ارتفاع 38 جنيها

نطاق السعر: 365 – 400 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة، فيتو
أسعار اللحمة الكندوز صغير السن

متوسط السعر: 397 جنيها

التغيير: انخفاض 15.5 جنيه

نطاق السعر: 350 – 420 جنيها للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز متوسط السن

متوسط السعر: 406 جنيهات

التغيير: ارتفاع جنيه

نطاق السعر: 365 – 420 جنيهًا للكيلو

