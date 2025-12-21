بعد استشهاد طفل، تحذيرات من انفجار أجسام مشبوهة من مخلفات الحرب بغزة

18 حجم الخط

حذرت الإدارة العامة للأدلة الجنائية والاستجابة السريعة في قطاع غزة، المواطنين في القطاع من التعامل مع أي جسم مشبوه أو الاقتراب منه تحت أي ظرف.

وقالت في بيان صحفي إن فرق الاستجابة السريعة (EOD)، باشرت يوم السبت، معاينة موقع انفجار جسم مشبوه من مخلفات الحرب الإسرائيلية في منطقة النصيرات، بلوك C بالمحافظة الوسطى، والذي أسفر عن استشهاد الطفل أحمد عبدالله الصوري.

وبحسب البيان، تؤكد هذه الحادثة المؤلمة مجددًا حجم الخطر الكامن في المخلفات الحربية المنتشرة داخل المناطق السكنية، والتي تُشكل تهديدًا حقيقيًا لحياة المدنيين، خصوصًا الأطفال.

وأكد أهمية الإبلاغ الفوري عند رصد أي أجسام غريبة أو مشبوهة، عبر الاتصال على الأرقام: 100 أو 109.

وجددت الإدارة العامة للأدلة الجنائية دعوتها للمؤسسات الدولية المعنية بالشأن الإنساني والمتخصصة في إزالة الذخائر غير المنفجرة إلى التدخل العاجل، وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لمساندة الطواقم المختصة في قطاع غزة، بما يضمن حماية أرواح المدنيين وتوفير بيئة أكثر أمنًا وسلامة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.