الأحد 21 ديسمبر 2025
بعد استشهاد طفل، تحذيرات من انفجار أجسام مشبوهة من مخلفات الحرب بغزة

تحذيرات من انفجار
تحذيرات من انفجار أجسام مشبوهة بقطاع غزة، فيتو
حذرت الإدارة العامة للأدلة الجنائية والاستجابة السريعة في قطاع غزة، المواطنين في القطاع من التعامل مع أي جسم مشبوه أو الاقتراب منه تحت أي ظرف.

 

وقالت في بيان صحفي إن فرق الاستجابة السريعة (EOD)، باشرت يوم السبت، معاينة موقع انفجار جسم مشبوه من مخلفات الحرب الإسرائيلية في منطقة النصيرات، بلوك C بالمحافظة الوسطى، والذي أسفر عن استشهاد الطفل أحمد عبدالله الصوري.

 

وبحسب البيان، تؤكد هذه الحادثة المؤلمة مجددًا حجم الخطر الكامن في المخلفات الحربية المنتشرة داخل المناطق السكنية، والتي تُشكل تهديدًا حقيقيًا لحياة المدنيين، خصوصًا الأطفال.

وأكد أهمية الإبلاغ الفوري عند رصد أي أجسام غريبة أو مشبوهة، عبر الاتصال على الأرقام: 100 أو 109.

وجددت الإدارة العامة للأدلة الجنائية دعوتها للمؤسسات الدولية المعنية بالشأن الإنساني والمتخصصة في إزالة الذخائر غير المنفجرة إلى التدخل العاجل، وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لمساندة الطواقم المختصة في قطاع غزة، بما يضمن حماية أرواح المدنيين وتوفير بيئة أكثر أمنًا وسلامة.
 

قطاع غزة مخلفات الحرب في غزة انفجار جسم مشبوه في غزة

