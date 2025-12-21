اليوم، افتتاح أمم أفريقيا بمباراة المغرب وجزر القمر

18 حجم الخط

يستضيف المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله مباراة افتتاح كأس أفريقيا 2025 بين المغرب وجزر القمر اليوم الأحد وسط ترقب من جماهير القارة السمراء.



يدخل المنتخب المغربي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد تتويجه مؤخرًا بلقب كأس العرب، ويطمح لاستثمار عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق انطلاقة قوية في البطولة.

في المقابل، يخوض منتخب جزر القمر المواجهة بطموح كبير، مستندًا إلى تطوره اللافت في السنوات الأخيرة، سعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية في أول اختبار له بالبطولة.

موعد مباراة المغرب وجزر القمر

وتقام المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.



القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجزر القمر

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports القطرية حقوق بث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، حيث ستُنقل مباراة الافتتاح بين المغرب وجزر القمر عبر شاشتها.

وخصصت الشبكة باقة beIN Max لبث مباريات البطولة، على أن تُذاع المواجهة عبر القنوات:

beIN Max 1

beIN Max 2

beIN Max 3



150 قناة تنقل أمم إفريقيا

وكشفت تقارير إعلامية مغربية، أن 150 قناة عالمية ستقوم بإذاعة مباريات كأس أمم أفريقيا 2025.

وأفادت صحيفة “المنتخب” المغربية، أن 30 دولة أوروبية ستقوم بنقل مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، بجانب الدول الأفريقية الـ 54، كما حصلت 3800 وسيلة إعلامية على اعتماد تغطية مباريات البطولة.

القنوات الناقلة لبطولة أمم إفريقيا حول العالم

وتشمل قائمة القنوات الناقلة عددا من أبرز الشبكات العالمية، من بينها DAZN التي ستبث المنافسات في أوروبا وأمريكا وآسيا، وCanal+ التي تغطي أوروبا وأفريقيا وآسيا، بالإضافة إلى Channel 4 البريطانية، وBand TV البرازيلية، وLa Liga Plus الإسبانية، وSport TV البرتغالية، وZiggo Sport الهولندية، إلى جانب قنوات من إيطاليا وكرواتيا وسلوفينيا واليونان وإيران.

