العربية احترقت وأشعلت النار بمقهى ومحل، تفاصيل حادث تريلا دائري المريوطية بعد وفاة السائق (فيديو)

18 حجم الخط

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة لمكان حادث انقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الدائري في منطقة الطالبية، والذي تسبب في اندلاع حريق، وأظهرت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة فقد السائق السيطرة على عجلة القيادة، مما أدى إلى انحراف السيارة وسقوطها من الطريق.

وكشفت المعاينة الأولية، أن السيارة اصطدمت بسيارتين، واشتعال حريق بمقهى ومحل، وأسفر الحادث عن مصرع السائق.



كانت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمنطقة ترسا في الطالبية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن سيارة نقل سقطت من أعلى الطريق الدائري، واصطدمت بسيارتين، وأسفر الحادث عن نشوب حريق امتد لمقهى ومحل.

وأسفر الحادث عن مصرع سائق السيارة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.