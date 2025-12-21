الدولة مش هتسيبهم، تدخل حكومي لحل أزمة أميرة عبد المحسن بعد عرض أطفالها للبيع

18 حجم الخط

كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON: "أتابع شخصيًا حالة الأم وأطفالها الأربعة، والدولة لن تتركهم، وسنتحرك فورًا لتقديم الدعم العاجل".

وأضافت عبد الحميد أن هناك تنسيقًا مباشرًا بين صندوق الإسكان ووزارة التضامن الاجتماعي للتعامل مع الحالات الطارئة، مشيرة إلى أنها ستلتقي بالأم شخصيًا لبحث أوضاعها وتقديم حلول شاملة وفورية، تشمل تقديم دعم مالي، وتأمين مسكن مناسب، بالإضافة إلى دراسة توفير فرصة عمل لضمان دخل ثابت ومستقر.

وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق أن المبادرات لا تهدف فقط إلى المساعدة المالية المؤقتة، بل تهدف إلى تأمين حياة كريمة ومستقرة للأم وأطفالها، مشيرة إلى أن الحلول تشمل أيضًا تسوية وضع السيدة ضمن أنظمة الإيجار القديم لضمان وحدة سكنية مناسبة بتكلفة معقولة.

تصريحات صاحبة فيديو بيع الأطفال



وكشفت أميرة عبد المحسن، صاحبة فيديو بيع الأطفال المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها لجأت إلى نشر مقطع تعرض فيه أطفالها الأربعة للبيع بسبب ظروفها القاسية، مؤكدة أن ما قامت به لم يكن بحثًا عن الشهرة أو "الترند"، وإنما نتيجة شعور باليأس والظلم والاحتياج.

وأوضحت، خلال حديثها مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أنها لا تجيد استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وأنها أم تعمل بجد لتربية أبنائها، حيث كانت تعمل في مركز تجميل لتوفير احتياجاتهم بعد انفصالها عن زوجها.

وأضافت أنها تزوجت عام 2011، وأنها تحملت مسئولية الأسرة كاملة بسبب غياب الطموح لدى زوجها، مشيرة إلى أنها أنجبت أربعة أطفال بدافع رغبتها في تكوين أسرة مستقرة، لكنها وجدت نفسها مضطرة للعمل والإنفاق عليهم بمفردها بعد أن تركها زوجها وهي حامل في طفلتها الأخيرة عام 2019، ثم طلقها رسميًا عام 2021 ولم يعد إلى مصر منذ ذلك الحين.



أزمة أميرة عبد المحسن



كان مقطع فيديو متداول لسيدة تدعى أميرة عبد المحسن، عرضت فيه أطفالها الأربعة للبيع أو للتنازل، في صدمة واسعة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار حالة من الحزن والاستياء الشعبي.

وقالت الأم في الفيديو، الذي انتشر بشكل كبير، بصوت يختنق بالبكاء: "دول أربعة أطفال للبيع أو للتنازل، أو لأي حد يكون ما بيخلفش ومش عنده عيال، أنا عندي أربعة عيال، فضلت شقيانة عليهم 6 سنين، وقبل الـ6 سنين 10 سنين، وأبوهم راميهم". وأضافت: "حاليًا إحنا ما عندناش مكان نقعد فيه، الشقة اللي كانت حيلتنا الإيجار القديم إحنا انطردنا منها بسبب أبوهم… أنا عندي البنات وعندي الصبيان، خليه ينقي أنا ما عنديش مشكلة لو التنازل هتنازل"، فيما ظهر الأطفال يبكون بجانبها.

وتفاعل رواد مواقع التواصل بشكل واسع مع الحادثة، مؤكدين قسوة الواقع الذي دفع الأم لاتخاذ هذا القرار المؤلم، وكتب العديد منهم تعليقات تحمل صدمة وحزنًا على الوضع، مستغربين كيف يمكن أن تصل الظروف الإنسانية ببعض الأسر لهذه المرحلة.

