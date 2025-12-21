النقل تكشف أبرز مميزات القطار الكهربائي السريع

18 حجم الخط

نشرت وزارة النقل تقريرًا يوضح مميزات وخدمات القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذه حاليًا من قبل الهيئة القومية للأنفاق، مشيرة إلى دوره في تعزيز منظومة النقل وتقديم خدمات سريعة وآمنة للمسافرين.

وفي سياق متصل، بدأت الهيئة العربية للتصنيع إجراءات تصنيع عربات البضائع الخاصة بـ القطار السريع، في إطار خطط شركات التشغيل للتوسع في نقل البضائع عبر السكك الحديدية مستقبلًا، بما يسهم في تطوير منظومة النقل اللوجستي داخل البلاد.

التوسع في عمليات نقل البضائع بالقطارات

ووقعت الهيئة العربية للتصنيع مع الهيئة القومية للأنفاق مذكرة تفاهم لتصنيع وتوريد عدد 210 عربات بضائع للعمل على خطوط القطار السريع، وذلك داخل مصانع الهيئة بشركة سيماف التابعة لها.

ومن المتوقع أن سيتم تنفيذ التصنيع داخل مصنع وورش الشركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.