استئصال ورم يزن 22 كيلو في جراحة دقيقة بمستشفى بني سويف الجامعي

أعلنت مستشفيات جامعة بني سويف عن نجاح فريق طبي في استئصال ورم ضخم بالبطن بلغ وزنه أكثر من 22 كيلوجرامًا لمريض بالمستشفى الجامعي، في إنجاز طبي جديد يعكس كفاءة الكوادر الطبية وتطور الخدمات الصحية المقدمة داخل المستشفيات الجامعية.

استئصال ورم 22 كيلو ببني سويف الجامعي

وقال الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، إن الفريق الطبي تمكن من استئصال الورم الذي وصل حجمه التقديري إلى 20 × 30 سم، بعد عملية دقيقة تمت بمستوى عالٍ من المهارة لضمان سلامة المريض وتفادي أي مضاعفات.

وأضاف رئيس جامعة بني سويف، أن هذا النجاح يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المستشفيات الجامعية لتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمرضى، مشيرًا إلى أن ما تحقق يُعد دليلًا واضحًا على التطور الكبير الذي تشهده المستشفيات في الأداء والخدمات الطبية، ويعزز من مكانة جامعة بني سويف كمركز طبي متميز في شمال الصعيد.

العملية نجحت دون تأثير على الأعضاء الحيوية

وأوضح الدكتور هاني حامد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف، أن الورم كان متصلًا بـ الشريان المساريقي العلوي والوريد المساريقي العلوي، وهما من الأوعية الدموية الرئيسية المغذية للأمعاء، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي تمكن من فصلهما بدقة ونجاح تام دون أي تأثير على الأعضاء الحيوية.

شارك في العملية فريق متخصص ضم الدكتور هشام سالم استشاري الجراحة العامة، والدكتور تامر نبيل أستاذ الجراحة العامة وجراحة المناظير ورئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى، إلى جانب الدكتور عبد العزيز زين العابدين أستاذ مساعد الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية، والدكتور عبدالحليم مدرس الجراحة العامة وجراحة الأورام والمناظير، والدكتور عبدالرحمن حسن مدرس مساعد الجراحة العامة، والدكتور خالد بغدادي، والدكتور أحمد عمر، إضافة إلى فريق من أطباء التخدير وطاقم التمريض المتميزين.

المستشفيات تمتلك كوادر طبية عالية الكفاءة

وأكد الدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، أن هذا النجاح يعكس التقدم الكبير في مستوى الخدمات الصحية المقدمة داخل مستشفيات جامعة بني سويف، ويبرز مدى جاهزيتها للتعامل مع الحالات الجراحية المعقدة، مشددًا على أن المستشفيات تمتلك كوادر طبية عالية الكفاءة وإمكانات بشرية وتقنية متطورة تؤهلها لتقديم رعاية طبية متقدمة وفق أحدث المعايير.

وأشار مدير مستشفيات جامعة بني سويف، إلى أن هذا الإنجاز يعد خطوة جديدة تؤكد مكانة مستشفيات جامعة بني سويف كمؤسسة طبية رائدة في صعيد مصر، قادرة على التعامل مع أصعب الحالات بكفاءة واقتدار، بما يحقق رؤية الجامعة في خدمة المجتمع وتخفيف معاناة المرضى.

