السبت 08 نوفمبر 2025
محافظات

محافظ بني سويف ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان كلية الدراسات الإسلامية بنين

محافظ بني سويف ورئيس
محافظ بني سويف ورئيس جامعة الأزهر يفتتحا الكلية، فيتو
شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف، افتتاح كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بفرع الجامعة في بني سويف، وذلك بحضور عدد من نواب البرلمان وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب، في أجواء احتفالية عكست أهمية الحدث ودلالته على مسيرة التوسع في التعليم الجامعي بالمحافظة.

حضر الافتتاح الدكتور مصطفى عبد الغني نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سيد بكري نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عبد العظيم عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين ببني سويف، والدكتورة حنان عبد العزيز عبد الخالق عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، والدكتور حامد شاكر وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين، والدكتور مبروك محمد حسن المدرس بالكلية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأزهرية، من بينهم محمد بكري رئيس مدينة بني سويف، وطارق علي ممثل جهاز مدينة بني سويف.

رئيس جامعة الأزهر يشيد بدعم محافظ بني سويف

وفي كلمته، أعرب الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف، عن خالص تقديره لـ محافظ بني سويف على دعمه المتواصل لفرع الجامعة ومتابعته المستمرة لمراحل إنشائه، مؤكدًا أن افتتاح هذا الصرح العلمي يعكس حرص الأزهر الشريف على التوسع في أداء رسالته التعليمية والدعوية في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن فرع جامعة الأزهر ببني سويف يقع على مساحة عشرين فدانًا، ويجري العمل حاليًا في تنفيذ خطة تطوير متكاملة تشمل إنشاء ثماني كليات ومستشفى جامعي ومدينة سكنية للطلاب، بالإضافة إلى مسجد الجامعة الذي تبلغ مساحته 600 متر مربع ويتكون من طابقين. 

8 كليات ومستشفى بفرع جامعة الأزهر ببني سويف

ولفت رئيس جامعة الأزهر الشريف، إلى أن ما تم إنجازه حتى الآن يشمل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين، وكلية التمريض، ومسجد الجامعة، فيما يجري حاليًا العمل في إنشاء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلوم والتربية، إلى جانب المستشفى الجامعي والمباني السكنية الخاصة بالطلاب.

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد العظيم عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين، أن افتتاح الكلية يمثل ثمرة جهود كبيرة بذلتها الجامعة خلال الفترة الماضية لإقامة بيئة تعليمية متميزة تليق بمكانة الأزهر الشريف، موضحًا أن الكلية تهدف إلى إعداد خريجين يجمعون بين العلم والأخلاق وقادرين على نشر رسالة الإسلام الوسطية والاعتدال.

كما أشار الدكتور مبروك محمد حسن، مقدم الاحتفالية، إلى أن هذا الحدث يجسد روح الولاء والانتماء للوطن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومحافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، وكل القيادات الوطنية من القوات المسلحة والشرطة، مؤكدًا أن العلم والولاء للوطن هما جناحا النهضة والتنمية في الجمهورية الجديدة.

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف ببنى سويف جامعة بني سويف جامعة الأزهر الشريف رئيس جامعة الأزهر الشريف

