رياضة

غزل المحلة يستضيف فاركو اليوم بكأس عاصمة مصر

غزل المحلة، فيتو
غزل المحلة، فيتو
يستضيف فريق غزل المحلة نظيره فاركو، مساء اليوم الجمعة، على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

 

مباراة غزل المحلة وفاركو في كأس عاصمة مصر

ويدخل غزل المحلة اللقاء مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، سعيًا لتخطي عقبة فاركو وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المنافسة على التأهل من دور المجموعات، خاصة في ظل رغبة الفريق في الظهور بشكل قوي أمام جماهيره.

في المقابل، يخوض فريق فاركو المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوز مهم في الجولة الأولى على المقاولون العرب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويأمل في مواصلة نتائجه الإيجابية وحصد ثلاث نقاط جديدة.

قائمة غزل المحلة أمام فاركو 

موعد مباراة غزل المحلة وفاركو في كأس عاصمة مصر

 ومن المقرر أن يلتقي غزل المحلة مع نظيره فاركو اليوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساء على إستاد المحلة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

 

القناة الناقلة لمباراة غزل المحلة وفاركو في كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمنافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

 

غزل المحلة يفوز على مودرن سبورت

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة على نظيره فريق مودرن سبورت بنتيجة 2-1 في المباراة الودية التي جمعت بينهما، وذلك ضمن برنامج المباريات الودية لمعسكر الفريق المقام حاليًّا في القاهرة، استعدادًا لمواجهة فاركو في بطولة كأس رابطة الأندية (كأس عاصمة مصر).

 

مباراة المحلة والعبور

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة مع نظيره فريق العبور بنتيجة 1/1 في المباراة الودية التي جمعت بينهما، وذلك ضمن برنامج المباريات الودية لمعسكر الفريق المقام حاليًا في القاهرة، استعدادًا لمواجهة فاركو في بطولة كأس رابطة الأندية (كأس عاصمة مصر).

غزل المحلة فاركو غزل المحلة وفاركو مباراة غزل المحلة وفاركو كأس عاصمة مصر

