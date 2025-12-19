المصري يتحدى زد في كأس عاصمة مصر الليلة

18 حجم الخط

يستضيف استاد السويس الجديد مباراة المصري مع زد إف سي مساء اليوم الجمعة في الجولة الثانية من عمر مسابقة كأس عاصمة مصر، في مباراة ستشهد ندية من جانب الفريقين، اللذين يبحثان عن تحقيق نتيجة إيجابية في تلك المواجهة.

موعد مباراة المصري وزد في كأس عاصمة مصر

ويلتقي فريقا المصري وزد في الثامنة مساء اليوم الجمعة على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

واختتم، أمس الخميس، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، استعداداته لمباراة الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، والتي تجمعه بفريق زد، على استاد السويس الجديد.

واستعان الجهاز الفنى للنادي المصري، بقيادة التونسي نبيل الكوكي، بمواجهة زد أمام سموحة في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، والتي انتهت بفوز زد بهدف نظيف، وذلك لاستكشاف فريق زد وتحديد أهم نقاط القوة والضعف، قبل المواجهة التي تجمع الفريقين في ذات البطولة.

وكان المصري قد تعادل مع فريق الاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي على استاد السويس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

من جانبه قرر التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي استمرار معسكر الفريق بمدينة السويس بعد خوض مباراة زد اليوم الجمعة في كأس عاصمة مصر.

ويستمر المعسكر لخوض مواجهة دكرنس في مسابقة كأس مصر والمقرر إقامتها الاثنين القادم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.