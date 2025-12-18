الخميس 18 ديسمبر 2025
رياضة

تطورات مهمة بشأن اهتمام برشلونة بموهبة الأهلي

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
18

كشف تقارير صحفية عالمية عن آخر مستجدات مفاوضات نادي برشلونة الإسباني لضم حمزة عبد الكريم، لاعب النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

تطورات صفقة حمزة عبد الكريم

وأوضح  الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن اسم حمزة عبد الكريم دخل دائرة اهتمامات برشلونة بعد متابعته عن قرب من جانب كشافي النادي، خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للناشئين التي أقيمت في قطر، حيث لفت اللاعب الأنظار بمستواه اللافت.

وأشار إلى أن إدارة برشلونة تدرس التعاقد مع لاعب الأهلي من أجل الانضمام إلى الفريق الثاني بالنادي “برشلونة ب”، في إطار خطة النادي لاستقطاب المواهب الشابة الواعدة، التي يتوقع لها التألق مستقبلا.

وكتب رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": “برشلونة لديه اهتمام حقيقي بموهبة الأهلي حمزة عبد الكريم، وقد أجرى النادي محادثات أولية بشأنه خلال شهر نوفمبر الماضي”.

وأضاف الصحفي الإيطالي أن المفاوضات لم تصل إلى مرحلة متقدمة حتى الأن، مؤكدا أنه لا يوجد أي اتفاق رسمي أو خطوة حاسمة في الوقت الحالي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن اللاعب لا يزال ضمن قائمة المواهب التي يراقبها برشلونة عن قرب تمهيدا لاتخاذ قرار نهائي بشأنه خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات كأس عاصمة مصر. 

وتلقى الأهلي، الخسارة على يد إنبي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضي، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر

 ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي نظيره سيراميكا غدا الجمعة الموافق 19 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر. 

كما يلعب الأهلي مع غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب في 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو في 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

وتنقل قناة أون سبورت مباريات  النادي الأهلي في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

