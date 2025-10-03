ميلود حمدي يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز

الدوري المصري، أعلن فريق الإسماعيلي بقيادة الجزائري ميلود حمدي، المدير الفني، تشكيله لمواجهة نظيره سموحة، اليوم الجمعة، في الخامسة مساء باستاد الجيش ببرج العرب في افتتاح الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025 - 2026.

تشكيل الإسماعيلي أمام سموحة

حراسة المرمى: عبد الله جمال

الدفاع: عبد الله محمد - محمد عمار - محمد نصر - عبد الكريم مصطفى

الوسط: محمد إيهاب - إبراهيم النجعاوي - عبد الرحمن الدح - إيريك تراوري

الهجوم: خالد النبريصي - نادر فرج

ويدخل الإسماعيلى لقاء اليوم بهدف تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين وضع الفريق فى جدول الدورى المصري الممتاز هذا الموسم.

ويتذيل الإسماعيلي ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط، فيما يحتل سموحة المركز الثاني عشر في ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، وفي جعبته 11 نقطة.

قائمة الإسماعيلي أمام سموحة

في حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم - عبد الرحمن محروس - عبد الله جمال.

في خط الدفاع: عبد الله محمد - محمد نصر - عبد الكريم مصطفى - محمد إيهاب - محمد عمار.

في خط الوسط: محمد سمير كونتا - إبراهيم عبد العال - محمد زيدان - إبراهيم النجعاوي - محمد بحيرى - عمر القط - على الملواني - محمد عبد السميع - عبد الرحمن الدح - حسن منصور.

في خط الهجوم: حسن صابر - نادر فرج - إيريك تراورى - خالد النبريصى.

حكم مباراة سموحة ضد الإسماعيلي

ويدير مباراة سموحة أمام الإسماعيلي طاقم حكام مكون من: الدولي محمود ناجي (حكمًا للساحة)، محمد عاطف الزناري ومحمد محمود لطفي (مساعدين)، أحمد حمدي (حكمًا رابعًا) والدولي حسام عزب ومحمد أيمن (تقنية الفيديو).

وتشهد الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز، مواجهة قوية بين الزمالك وغزل المحلة، والأهلي مع كهرباء الإسماعيلية فيما يغيب بيراميدز عن لقاءات الجولة، وذلك بعد تأجيل مباراته أمام بتروجيت نظرًا لارتباطه بمواجهة الجيش الرواندي في إياب الدور التمهيدي لدوري الأبطال.

