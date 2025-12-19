الجمعة 19 ديسمبر 2025
رياضة

الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا اليوم في كأس عاصمة مصر بحثا عن أول فوز له بالبطولة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة مهمة أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

 

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر 

ويدخل الأهلي اللقاء رافعًا شعار لا بديل عن الفوز من أجل إسعاد جماهيره وتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام فريق إنبي بهدف دون رد، في بداية مشواره بالبطولة، حيث يسعى الفريق لحصد الثلاث نقاط للحفاظ على حظوظه في المنافسة داخل المجموعة وتحقيق أول انتصار له في المسابقة، الذي لم يتذوق خلالها طعم الانتصارات طول تاريخ مشاركته بها.

في المقابل، لا تقل طموحات سيراميكا كليوباترا، الذي يخوض المباراة بدافع قوي لتحقيق الفوز، بعدما تعرض للخسارة في الجولة الأولى أمام طلائع الجيش بهدفين دون مقابل.

 

قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كالتالي: محمد سيحا وحازم جمال عمر كمال وبيكهام وأحمد رضا وجراديشار ومحمد شريف ومحمد شكري وحسين الشحات وأشرف داري ومصطفى العش وطاهر محمد طاهر وأحمد عابدين وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله حمزة عبد الكريم وابراهيما كاظم وإبراهيم عادل وعمر معوض وإبراهيم الأسيوطي.

 

ويغيب عن الأهلي أمام سيراميكا كل من: محمد مجدي أفشة وأليو ديانج ومحمد علي بن رمضان وياسين مرعي وكريم فؤاد وأشرف بن شرقي ومحمد الشناوي ومصطفى شوبير وتريزيجيه ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد السيد زيزو.

 

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر 

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي نظيره سيراميكا اليوم الجمعة الموافق 19 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر. 

كما يلعب الأهلي مع غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب في 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو في 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

 

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

وتنقل قناة أون سبورت مباريات  النادي الأهلي في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

