الخميس 18 ديسمبر 2025
علاء عبد العال يعلن قائمة غزل المحلة لمباراة فاركو في كأس عاصمة مصر

أعلن علاء عبد العال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة قائمة زعيم الفلاحين لمواجهة نظيره فاركو  ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

 ومن المقرر أن يلتقي غزل المحلة مع نظيره فاركو غدا الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساء على استاد المحلة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

قائمة غزل المحلة أمام فاركو 

 غزل المحلة يفوز علي مودرن سبورت

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة على نظيره فريق مودرن سبورت بنتيجة 2-1 في المباراة الودية التي جمعت بينهما، وذلك ضمن برنامج المباريات الودية لمعسكر الفريق المقام حاليًا في القاهرة، استعدادًا لمواجهة فاركو في بطولة كأس رابطة الأندية (كأس عاصمة مصر).

مباراة المحلة والعبور

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة مع نظيره فريق العبور بنتيجة 1/1 في المباراة الودية التي جمعت بينهما، وذلك ضمن برنامج المباريات الودية لمعسكر الفريق المقام حاليًا في القاهرة، استعدادًا لمواجهة فاركو في بطولة كأس رابطة الأندية (كأس عاصمة مصر).

