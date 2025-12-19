18 حجم الخط

من المعروف أن يوم الجمعة هو أفضل الأيام، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: “خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة, وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة”، رواه مسلم في صحيحه.

كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي، قال: قالوا: يا رسول الله, وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: بليت، فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم وصححه الشيخ الألباني.

ويوم الجمعة من أيام استجابة الدعاء وهو يوم مبارك.

وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء صباح يوم الجمعة لنيل المراد.

دعاء جميل صباح يوم الجمعة.. رده

دعاء صباح يوم الجمعة

مع صباح الجمعة يا رب ادعوك دعاء لا أعرف كيف أرتبها فأنت تبصر الفؤاد وتلمس حاجة القلب بيدك.

مع صباح يوم الجمعة اللهم ازرع في أرواحنا طمأنينة لا تغادرنا ابدآ.

اللهم في صباح يوم الجمعة إنا نستغفرك من كل ذنب يكون سببا في قطع الرجاء ورد الدعاء، وتوارد البلاء وترادف الهموم وتضاعف الغموم.

اللهم في صباح يوم الجمعة الفضيلة دعوتك لنفسي أدعوك لمن فيك أحبهم بأن ترزقهم بكل خفقة قلب فرجا، وبكل طرفة عين مخرجا وبكل صباح عفوا وبكل مساء صفوا.

اللهم في صباح يوم الجمعة ارحم كل من بكت أعيننا على فراقهم وتوسد رأسه القبر اللهم اجعله من أسعد عبادك في قبره يا رب.

وفي صباح الجمعة اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا واقض حوائجنا ويسر أمورنا وجنبنا سوء أنفسنا وسوء الآخرين يا رب.

اللهم في صباح يوم الجمعة أفرحنا بخبر جميل واشف كل مريض وأجعل هذه الجمعة استجابة لكل دعاء آمين يا رب العالمين.

في صباح يوم الجمعة نسألك خيرا في أي اختيار ونورا في كل عتمة وتيسيرا لكل عسير وواقعا لكل حلم جميل.

اللهم في صباح هذه الجمعة هب لنا من نورك نورا نستضيء به ما أحييتنا يهزم ظلمتنا وينشر الرضى في نبضاتنا حتى نبصر طريق رضاك فلا نضل أبدا.

اللهم في صباح يوم الجمعة أفرحنا بخبر جميل واشف كل مريض وارحم كل ميت واشرح صدورنا واجعل هذه الجمعة استجابة لكل دعاء.

اللهم في يوم الجمعة هب لنا الرضا ونعمنا برضاك واقذف في قلوبنا رجاءك، واقطعه عمن سواك، وامنحنا شرف تقواك، واجعلنا ممن يعبدك كأنه يراك.

دعاء الحمد والشكر في يوم الجمعة

“اللهم لك الحمد في هذا الصباح المبارك، حمدًا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحمد لك على ما أعطيت وما منحت وما سترت".

دعاء التيسير والفرج في يوم الجمعة

“اللهم يا مُيسّر كلّ عسير، يسّر لي أمري، واصرف عني الهم والكرب، واملأ صباحي هذا بالسكينة والطمأنينة".

دعاء للحماية والبركة في يوم الجمعة

“اللهم إني أسألك في هذا الصباح أن تحفظني وأهلي ومن أحب، وأن تجعل لنا في كل خطوة بركة وفي كل طريق نورًا وهدى".

دعاء الرزق في يوم الجمعة

“اللهم ارزقنا رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، وافتح لنا أبواب فضلك، وابعث لنا من عطائك ما يغنينا عن سؤال غيرك".

دعاء الرحمة للمحتاجين في يوم الجمعة

“اللهم ارحم ضعفاءنا، واغفر لفقيرنا، وسُدّ حاجة المحتاجين، وكن عونًا لكل مهموم ينتظر فرجك ورحمتك".

