حالة المرور اليوم الجمعة في القاهرة والجيزة والقليوبية

شهدت الحالة المرورية اليوم الجمعة هدوءًا ملحوظًا وسيولة شبه كاملة على معظم الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة والقليوبية، في ظل انخفاض الكثافات المعتادة مع عطلة نهاية الأسبوع.

القاهرة

سادت سيولة واضحة بكورنيش النيل، وصلاح سالم، والأوتوستراد، مع خلو نسبي بمناطق وسط البلد وميادين التحرير وعبد المنعم رياض، وانتظام الحركة بشوارع مدينة نصر ومصر الجديدة دون أي تكدسات تُذكر.

الجيزة

انتظمت الحركة بمحور 26 يوليو في الاتجاهين، مع سيولة ملحوظة بشوارع الهرم وفيصل والدائري، خاصة في الاتجاهات المؤدية إلى أكتوبر والمهندسين، دون تسجيل أعطال أو حوادث مؤثرة.

القليوبية

شهد الطريق الزراعي القاهرة–الإسكندرية هدوءًا ملحوظًا، مع سيولة أعلى الطريق الدائري بنطاق المحافظة، واستقرار الحركة بمداخل ومخارج المدن.

وتواصل الخدمات المرورية انتشارها لمتابعة الحالة المرورية والتدخل السريع حال حدوث أي طارئ، مع توجيه قائدي المركبات بالالتزام بقواعد السير.

