خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم نجم مغربي جديد

حسم النادي الأهلي تعاقده مع يوسف بلعمري، الظهير الأيسر لفريق الرجاء المغربي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا 2025 التي تستضيفها المغرب.

الأهلي يحسم صفقة بلعمري

وكشف موقع «سبورت 7» المغربي أن الأهلي أنهى اتفاقه مع إدارة الرجاء على شراء ما تبقى من عقد بلعمري مقابل 500 ألف دولار، رغم أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وكان يحق له التوقيع لأي نادٍ في شهر يناير المقبل.

خطوة واحدة تعرقل الصفقة

وأوضح التقرير أن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، رفض سفر بلعمري إلى القاهرة من أجل إتمام إجراءات التعاقد مع الأهلي، مفضل استمراره في المغرب والتدرب مع المنتخب، نظرا لتواجده ضمن القائمة الاحتياطية لأسود الأطلس تحسبًا لحدوث أي إصابات خلال البطولة.

وأضاف أن قرار الركراكي دفع النادي الأهلي لإرسال أحد إدارييه إلى المغرب لاستكمال إجراءات الصفقة، وإخضاع اللاعب للفحوصات الطبية في مدينة الدار البيضاء، تمهيدًا لإتمام التعاقد بشكل رسمي.

وأشار التقرير إلى أن الركراكي طالب اللاعب بالبقاء مع المنتخب حتى نهاية مشاركة المغرب في كأس أمم إفريقيا، مع إمكانية الاعتماد عليه حال حدوث إصابات في مركز الظهير الأيسر.

