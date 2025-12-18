الخميس 18 ديسمبر 2025
رياضة

شوقي غريب: ودية نيجيريا اختبرت قوة المنتخب وحددت ملامح التشكيل الأساسي للكان

شوقي غريب، فيتو
شوقي غريب، فيتو
18 حجم الخط

أكد شوقي غريب، المدير الفني السابق لـ منتخب مصر الأول والمنتخب الأوليمبي، أن المنتخب الوطني خرج بمكاسب فنية مهمة من مواجهة نيجيريا الودية التي أقيمت مساء الثلاثاء، في إطار الاستعدادات الأخيرة لانطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

 

مواجهة نيجيريا كانت اختبار قوي للفراعنة

وقال الكابتن شوقي غريب، خلال تصريحات تليفزيونية، إن مواجهة نيجيريا كانت اختبار قوي للفراعنة، خاصة أن المنتخب النيجيري يعد من أقوى المنتخبات الإفريقية، ويمثل مستوى أعلى من معظم الفرق التي واجهها المنتخب الوطني خلال التصفيات والمباريات السابقة.

وأوضح أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن استغل اللقاء في تجربة عدد كبير من اللاعبين، وهو ما ساعد المدير الفني على تحديد القوام الأساسي الذي سيعتمد عليه خلال مشوار البطولة القارية.

وأشار شوقي غريب إلى أن منتخب مصر افتقد في ودية نيجيريا أربعة عناصر مؤثرة، وهم محمد صلاح، ومحمود حسن تريزيجيه، وعمر مرموش، وإبراهيم عادل، مؤكدًا أن عودة هؤلاء اللاعبين ستمنح المنتخب قوة هجومية كبيرة خلال منافسات البطولة.

وأضاف أن الهدف الأساسي للجهاز الفني يتمثل في تصدر المجموعة، لما لذلك من تأثير إيجابي في مسار المنتخب في الأدوار الإقصائية، وتسهيل مهمة الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة.

 

شوقي غريب يتحدث عن تشكيل منتخب مصر 

وتطرق غريب للحديث عن التشكيل، مؤكدًا أن طبيعة كل مباراة هي التي ستفرض الخطة والعناصر الأساسية، مشيرًا إلى أن بعض اللقاءات قد تشهد الدفع بالثلاثي الهجومي محمد صلاح، وعمر مرموش، وتريزيجيه، إلى جانب مصطفى محمد، بينما تتطلب مباريات أخرى حسابات فنية مختلفة.

ورجح غريب اعتماد حسام حسن على مصطفى محمد في مركز رأس الحربة، مع تواجد محمد صلاح وعمر مرموش على الأطراف في المباريات التي تحتاج لحلول هجومية سريعة.

وعن وسط الملعب، توقع شوقي غريب الاعتماد على مروان عطية كعنصر أساسي، بجواره إمام عاشور وأحمد سيد زيزو، مع إمكانية تواجد تريزيجيه على دكة البدلاء وفقًا لسير اللقاء.

وفي الخط الدفاعي، أشار إلى أن مباراة زيمبابوي قد تشهد مشاركة الثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم في قلب الدفاع، في ظل حالة التفاهم والانسجام بينهما، مع ترجيح مشاركة محمد حمدي في مركز الظهير الأيسر، ومحمد هاني في الجبهة اليمنى.

واختتم شوقي غريب تصريحاته بتأكيد أن محمد الشناوي هو الحارس الأساسي لمنتخب مصر، يليه مصطفى شوبير كخيار ثاني، ثم محمد صبحي وأحمد الشناوي ضمن اختيارات الجهاز الفني.

شوقى غريب منتخب مصر نيجيريا كاس الأمم الإفريقية حسام حسن مصطفي محمد عمر مرموش محمد صلاح

