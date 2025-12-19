الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عصام مرعي: ثبات تشكيل المنتخب في أمم إفريقيا أمر حاسم

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو
18 حجم الخط

أكد عصام مرعي نجم نادي الزمالك السابق أهمية دعم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، قبل خوض الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

 

وقال مرعي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع محمد أبو العلا: "يجب أن يشعر حسام حسن بالتفاف الجميع حوله ومساندته".


وأضاف نجم الزمالك السابق: "علينا أن نبتعد عن “جلد الذات”، وتقييم حسام حسن بعد بطولة أمم إفريقيا".


وأردف: "سنرى أفكار حسام حسن التدريبية في مواجهة المدارس المختلفة، ثبات التشكيل لمنتخب مصر أمر مهم".


وعن تألق المغربي محمود بنتايج مع منتخب بلاده ومساهمته في حصد لقب كأس العرب، أشاد مرعي ببنتايج، مؤكدًا أنه ظهر بشكل مميز مع الزمالك منذ انضمامه لصفوف القلعة البيضاء.

 

وعلى صعيد آخر شهد الاجتماع التنظيمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، منح محمد صلاح، قائد المنتخب شهادة مشاركة للمنتخب في النسخة الـ 35 من كأس الأمم الإفريقية، التي تقام بالمغرب وتنطلق 21 ديسمبر الحالي.

 

ويحمل محمد صلاح، شارة قيادة المنتخب للمرة الثالثة في مشواره مع منتخب مصر.  
 

وتضم بعثة منتخب مصر 28 لاعبًا، وهم:

محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي – محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح – مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد سيد «زيزو» – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

 

مجموعة مصر في أمم إفريقيا

وكانت قرعة بطولة أمم إفريقيا أوقعت منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن المجموعة الثانية في الكان، رفقة منتخبات جنوب إفريقيا وزيمبابوي وأنجولا. 

ويقص منتخب مصر شريط مشواره في بطولة أمم إفريقيا بمواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية في الكان.

 

موعد مباراة مصر وزيمبابوي 

تقام مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي في الجولة الأولى يوم الإثنين المقبل 22 ديسمبر الجاري، ويحتضنها استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

 

القناة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

تنقل مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لجميع مباريات كأس الأمم الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عصام مرعي الزمالك نادي الزمالك حسام حسن كاس الأمم الإفريقية قناة الزمالك محمود بنتايج

مواد متعلقة

أحمد حسن يفجرها: شائعات سهر لاعبي منتخب مصر في قطر «كلام مفبرك» وحملة إلكترونية وراء الهجوم

رسميا، منتخب مصر يواجه إسبانيا في مارس المقبل استعدادا لكأس العالم 2026

كاف يمنح صلاح شهادة مشاركة منتخب مصر في النسخة الـ 35 من كأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر يغادر إلى المغرب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية (صور)

الأكثر قراءة

بعد قليل، ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة تزين السماء

اللجنة العامة ببنها وكفر شكر تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب بالقليوبية

ضوابط إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب وفق القانون

عصام مرعي: ثبات تشكيل المنتخب في أمم إفريقيا أمر حاسم

بالأرقام، علي النقيطي يتصدر الحصر العددي في بلبيس بـ 87,383 صوتا

بالأرقام، نتيجة الحصر العددي لدائرة أبو كبير: عبد العزيز ولاشين يتصدران

الحصر العددي لدائرة بلقاس في محافظة الدقهلية

بالأرقام، لطفي شحاتة يحسم صدارة الحصر العددي في الزقازيق بـ71,214 صوتا

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

أسعار الخردة في الأسواق المحلية مساء اليوم الخميس (آخر تحديث)

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الأنفاق تكشف أبرز مميزات قطار مترو الإسكندرية الكهربائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 19 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 19 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads