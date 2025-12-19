عصام مرعي: ثبات تشكيل المنتخب في أمم إفريقيا أمر حاسم

18 حجم الخط

أكد عصام مرعي نجم نادي الزمالك السابق أهمية دعم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، قبل خوض الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال مرعي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع محمد أبو العلا: "يجب أن يشعر حسام حسن بالتفاف الجميع حوله ومساندته".



وأضاف نجم الزمالك السابق: "علينا أن نبتعد عن “جلد الذات”، وتقييم حسام حسن بعد بطولة أمم إفريقيا".



وأردف: "سنرى أفكار حسام حسن التدريبية في مواجهة المدارس المختلفة، ثبات التشكيل لمنتخب مصر أمر مهم".



وعن تألق المغربي محمود بنتايج مع منتخب بلاده ومساهمته في حصد لقب كأس العرب، أشاد مرعي ببنتايج، مؤكدًا أنه ظهر بشكل مميز مع الزمالك منذ انضمامه لصفوف القلعة البيضاء.

وعلى صعيد آخر شهد الاجتماع التنظيمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، منح محمد صلاح، قائد المنتخب شهادة مشاركة للمنتخب في النسخة الـ 35 من كأس الأمم الإفريقية، التي تقام بالمغرب وتنطلق 21 ديسمبر الحالي.

ويحمل محمد صلاح، شارة قيادة المنتخب للمرة الثالثة في مشواره مع منتخب مصر.



وتضم بعثة منتخب مصر 28 لاعبًا، وهم:

محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي – محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح – مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد سيد «زيزو» – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

مجموعة مصر في أمم إفريقيا

وكانت قرعة بطولة أمم إفريقيا أوقعت منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن المجموعة الثانية في الكان، رفقة منتخبات جنوب إفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

ويقص منتخب مصر شريط مشواره في بطولة أمم إفريقيا بمواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية في الكان.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي

تقام مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي في الجولة الأولى يوم الإثنين المقبل 22 ديسمبر الجاري، ويحتضنها استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

تنقل مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لجميع مباريات كأس الأمم الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

