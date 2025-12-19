بعد قليل، ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة تزين السماء

18 حجم الخط

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عن أن كوكب عطارد أقرب الكواكب إلى الشمس والمعروف بمرسال الآلهة، يشرق بعد قليل في الـ 5:35 صباحًا تقريبًا مقترنًا مع النجم قلب العقرب (أنتاريس Antares).

موعد اقتران عطارد بقلب العقرب

ويُرى هذا المشهد بالكاد بالعين المجردة السليمة قبل شروق الشمس مباشرة في ذلك اليوم حتى يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.



وأنتاريس هو نجم عملاق أحمر تبلغ كتلته 10 أضعاف كتلة الشمس ويبعد عنا 600 سنة ضوئية.



وكان القمر قد أشرق فى 17 ديسمبر في منطقة الأوج في مداره البيضاوي حول الأرض وهي المنطقة البعيدة نسبيًّا عن الأرض حيث تبلغ المسافة بينهما حوالي 406,300 كم.

ومنطقة الأوج تتغير من شهر إلى آخر، وعلى كل حال فإن ظاهرة المد والجزر تقل شدتها قليلًا أثناء وجود القمر في منطقة الأوج، كما يقل حجم قرص القمر قليلًا إذا اكتمل بدرًا وهو في الأوج.



وفي ذات اليوم أشرق كوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية) في الـ 7:00 مساء تقريبًا مقترنًا مع النجم بولوكس Pollux ألمع نجم في برج التوأم/ الجوزاء (ألفا التوأم).

