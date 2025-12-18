مجلس إدارة الأهلي يكرم فريق السلة سيدات بعد الفوز ببطولة إفريقيا

18 حجم الخط

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اليوم على تكريم لاعبات ‏الفريق الأول لكرة السلة بالنادي والجهاز الفني والإداري والطبي، بعد التتويج للمرة الأولى ‏بلقب بطولة إفريقيا للأندية التي أقيمت في ضيافة الأهلي على مدار الأيام الماضية. ‎

مجلس إدارة الأهلي يكرم فريق السلة سيدات

أقيم حفل التكريم في حضور أحمد حسن، رئيس نادي سبورتنج، ومحمد الجارحي عضو ‏مجلس إدارة الأهلي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ورويدا هشام عضو مجلس الإدارة، والدكتور ‏سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي وخالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي ومدير البطولة.‏

ووجه رئيس النادي الأهلي الشكر إلى اللجنة العليا المنظمة للبطولة وكافة اللجان الفرعية وإدارات ‏النادي المختلفة على الجهود التي بذلها الجميع لخروج البطولة بالصورة المشرفة التي عكست مكانة ‏الأهلي التاريخية‎.‎

في ختام التكريم حرص الكابتن الخطيب على إهداء درع خاص إلى رئيس نادي سبورتنج؛ ‏تقديرا للعلاقات المميزة بين الناديين، وهو ما تمثل في مشاركة هاجر عامر لاعبة سبورتنج مع الأهلي ‏في البطولة، والذي قام بدوره بإهداء الكابتن محمود الخطيب درع ناديه، كما قدم رئيس الأهلي دروعا تذكارية للجهاز الفني ‏والإداري والطبي واللاعبات.‏

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.