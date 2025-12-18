طاهر أبو زيد: حسام حسن الأقدر على تقييم حالة اللاعبين وودية نيجيريا بروفة ناجحة قبل أمم إفريقيا

18 حجم الخط

أكد طاهر أبو زيد، وزير الرياضة الأسبق، أن مواجهة منتخب مصر الودية أمام نيجيريا، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، كانت تجربة إيجابية لكتيبة حسام حسن.

مكاسب فنية مهمة للمنتخب الوطني من مواجهة نيجيريا

وقال طاهر أبو زيد، في تصريحات تليفزيونية، إن تجربة نيجيريا كانت إيجابية على كافة المستويات، مؤكدا أن المباراة حققت مكاسب فنية مهمة، خاصة من حيث تجربة عدد كبير من اللاعبين، موضحًا أن أي فوز حتى إن كان ودي يظل مكسب معنوي للمنتخب.

وأكد طاهر أبو زيد أن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، هو الأقدر والأعلم بالحالة الفنية والبدنية للاعبين قبل انطلاق البطولة، مشيرًا إلى أن المباريات الأولى تحتاج لاعبين أصحاب خبرات كبيرة.

وحذر أبو زيد من صعوبة مباراة زيمبابوي في الجولة الأولى، رغم كونها الأقل على الورق، مشددًا على ضرورة حسم اللقاء مبكرًا وتفادي أي مفاجآت من خلال الاعتماد على عناصر الخبرة.

طاهر أبو زيد يتحدث عن ملامح تشكيل منتخب مصر

وأوضح أن حسام حسن قد يعتمد هجوميا على الثلاثي محمد صلاح، ومحمود حسن تريزيجيه، وعمر مرموش في مركز رأس الحربة، مؤكدا أن هذا المركز لا يشترط أن يكون مهاجم صريح، مع ترجيح مشاركة مرموش كمهاجم.

وعن وسط الملعب، أشار إلى أن التشكيل الأقرب قد يضم مروان عطية وحمدي فتحي، إلى جانب أحد الثنائي إمام عاشور أو أحمد سيد زيزو، مشيرًا إلى أن دور حمدي فتحي الدفاعي يظل مهم رغم تراجع تأثيره الهجومي مؤخرا، في ظل تقارب مستويات لاعبي الوسط.

وفي الخط الدفاعي، رجح طاهر أبو زيد مشاركة محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، مؤكدًا أن مركز الظهير الأيسر يمثل أزمة نسبية للمنتخب، مع ترشيح محمد حمدي لشغل هذا المركز.

واختتم أبو زيد تصريحاته بتأكيد أن محمد الشناوي هو الحارس الأساسي لمنتخب مصر، يليه مصطفى شوبير كخيار ثانٍ، ثم محمد صبحي وأحمد الشناوي ضمن اختيارات الجهاز الفني للفراعنة.

