الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد تكريمه من جامعة السوربون، تعرف على المشروع الفكري لمحمد عثمان الخشت ومؤلفاته

تكريم الخشت في السوربون
تكريم الخشت في السوربون
18 حجم الخط
ads

كرم المعهد الفرنسي للدراسات الإسلامية بجامعة السوربون، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي الثالث "المعتقد والعلم والعقل" المنعقد بجامعة السوربون في باريس، بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الدكتور محمد عثمان الخشت عضو المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ورئيس جامعة القاهرة السابق، وذلك تقديرًا لمحاضرته المعمقة وجهوده العلمية.

وجرى التكريم في القاعة التاريخية لويس ليار (Salle Louis Liard) في جامعة السوربون (Sorbonne)، وبحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين الدوليين في الفلسفة والعلوم الإنسانية، والدكتور خليفة الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، حيث سلم البروفيسور بيير كاي مدير المعهد الفرنسي للدراسات الإسلامية، دبلوم (شهادة تقدير) للدكتور محمد الخشت، مؤكدًا أن المحاضرة التي قدمها تمثل إضافة علمية رفيعة المستوى، وتعكس عمق تجربته البحثية والفلسفية، لافتًا إلى رمزية المكان الذي احتضن التكريم باعتباره أحد أبرز المعالم الأكاديمية التابعة لجامعة السوربون.

هذا التكريم جاء عقب مشاركة قوية للدكتور محمد عثمان الخشت بمحاضرة فكرية رئيسة ضمن فعاليات المؤتمر، حملت عنوان «المعتقد الديني والعلم الوضعي: نحو مربع جديد»، والتي حظيت باهتمام واسع من الأكاديميين والباحثين المشاركين.

مشروع الخشت الفكري وأبرز مؤلفاته

لدى الدكتور محمد عثمان الخشت، مشروع فكري متكامل يعمل عليه منذ اكثر من أربعين عامًا، وألف عشرات الكتب التي يهدف من خلالها إلى تأسيس خطاب ديني جديد.

وهو أحد أبرز الأكاديميين العرب المعاصرين، وصاحب مشروع فكري له أثر واضح في مجالات الفلسفة وفلسفة الدين والدراسات الدينية وتطوير المؤسسات الأكاديمية.

ويمتلك الخشت رصيدًا علميًا كبيرًا من حيث الكم والكيف، فقد بلغ إنتاجه الأكاديمي 98 عملًا علميًا منشورًا، تشمل 43 كتابًا أصيلًا في فلسفة الدين، ومقارنة الأديان، والفكر السياسي والفلسفة الحديثة والمعاصرة، والأخلاق، ومنهجية البحث، إضافة إلى 24 تحقيقًا علميًا لنصوص تراثية مهمة في الفقه والتصوف والحديث، مما يسهم في بناء صلة نقدية حديثة بالتراث الإسلامي.

كما نشر 31 بحثًا محكّمًا باللغات العربية والإنجليزية والألمانية، في دراسة القضايا الفلسفية، والمواطنة، ومفهوم الدولة الحديثة، وتجديد الخطاب الديني. وتميّزت مؤلفاته بالقدرة على الجمع بين التحليل الفلسفي العميق والدراسة العلمية المنهجية. لقد أسهم هذا الإنتاج المتنوع في إثراء حقول متعددة داخل العلوم الإنسانية والاجتماعية، وأرسى مشروعًا فكريًا متماسكًا.

ويبرز ضمن أبرز أعماله: موسوعة الأديان العالمية، نحو تأسيس عصر ديني جديد، تطور الأديان، مدخل إلى فلسفة الدين، المعقول واللامعقول في الأديان، أسس بناء الدولة الحديثة، أخلاق التقدم، الدليل الفقهي، مفاتيح علوم الحديث.

وقد حظى المشروع الفكري للدكتور محمد عثمان الخشت باهتمام أكاديمي واسع في الجامعات ومراكز البحوث العربية والدولية، حيث صدر عنه أكثر من مئة دراسة علمية محكمة إلى جانب رسائل ماجستير ودكتوراه تناولت فكره من زوايا متعددة، شملت فلسفة الدين، وتجديد الخطاب الديني، والعقلانية النقدية، والأخلاق، والمواطنة، والفكر السياسي والاجتماعي.

كما خُصصت عنه 6 كتب مستقلة ألّفها أساتذة وباحثون من دول عربية وأجنبية، حللت مشروعه الفلسفي ومنهجه التأويلي ونقده للعقل الدوجماطيقي وإسهاماته في تطوير فلسفة الدين العربية؛ منها كتاب “فيلسوف التجديد والمواطنة والتقدم” الصادر عن كرسي اليونسكو للفلسفة بتونس، والذي شارك فيه نخبة من الأساتذة والمفكرين العرب، وكتاب “عقلانية بلا ضفاف” الذي قدم فيه مجموعة من الباحثين قراءات متعددة في الظاهرة الدينية والسياسية في أعماله، وكتاب “الطريق إلى عقل ديني مستنير” للدكتور محمود خليل الذي يتناول مشروعه في تجديد الخطاب الديني، إلى جانب كتاب “الأسس الفكرية والمنهجية في الفلسفة الإسلامية المعاصرة – نموذج الخشت” للدكتور محمود كيشانة الذي يعرض رؤيته المنهجية في فلسفة الدين.

وامتد هذا الاهتمام ليشمل مؤسسات أكاديمية عالمية، من بينها دراسة الباحثة السويسرية Kata I. Moser (جامعة جنيف- سويسرا) التي صنّفته كأساس للاتجاه العقلاني النقدي في فلسفة الدين في العالم العربي. ويضاف إلى ذلك رسائل علمية متخصصة مثل رسالة ماجستير جزائرية حول النزعة التنويرية عند الخشت، وأخرى عن الدين والتجديد في فلسفته، ورسالة دكتوراه حول فلسفة الدين في الفكر العربي المعاصر، ورسالة دكتوراه عراقية حول الأسس الدينية للفكر النقدي عند الخشت، ورسالة ماجستير حول الموقف من المرأة بين روسو والخشت، وغيرها.
كما ترجم عدد من مؤلفاته وأبحاثه إلى الإنجليزية والفرنسية الألمانية والإندونيسية ولغات أفريقية، مما يعكس امتداد تأثيره عالميًا.

 كما يعدالخشت من العلماء العرب المعاصرين الذين حظوا بتصنيف رسمي من كرسي اليونسكو للفلسفة بتونس ضمن موسوعة الفلاسفة العرب المعاصرين، والذي أصدر عنه أيضا مجلدا كاملا كتبه أكثر من ثلاثين أستاذًا من جامعات عربية مختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة السوربون المعهد الفرنسي للدراسات الإسلامية جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية الخشت محمد عثمان الخشت جامعة القاهرة خطاب ديني جديد فلسفة الدين مقارنة الاديان تجديد الخطاب الدينى كرسي اليونسكو

مواد متعلقة

تكريم الدكتور محمد الخشت في ختام مؤتمر «المعتقد والعلم والعقل» بجامعة السوربون

الخشت: الدين لم يفرض نظام حكم بعينه والسياسة ليست وحيًا إلهيًا

الخشت: تجديد الخطاب الديني ضرورة لحماية المجتمعات من التطرف والإلحاد

انضمام القاهرة والمنصورة وشبين الكوم لشبكة اليونسكو لمدن التعلم 2025

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة

برد مفاجئ يضرب البلاد، كاترين تلامس الصفر وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض ملموس في أسعار الفراخ اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025

بعد قليل، ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة تزين السماء

بشرى للعمالة غير المنتظمة في بداية العام الجديد 2026

عصام مرعي: ثبات تشكيل المنتخب في أمم إفريقيا أمر حاسم

آخر تطورات سعر الليرة السورية أمام الدولار

أمم أفريقيا 2025، موعد مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

الريال العماني يسجل 123.77 جنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

أسعار الخردة في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

آخر تطورات سعر الليرة السورية أمام الدولار

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأنفاق تكشف أبرز مميزات قطار مترو الإسكندرية الكهربائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء صباح يوم الجمعة لنيل المراد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 19 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 19 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads