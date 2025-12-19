الجمعة 19 ديسمبر 2025
لمن هم في سن الـ 18 فقط، جوجل تكشف عن مساعد ذكي جديد

أعلنت شركة جوجل إطلاق مساعد رقمي جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي ضمن منصة Google Labs، يهدف إلى تسهيل استخدام المنصة وتعزيز استفادة المستخدمين من خدماتها المختلفة.

ويعمل المساعد الجديد، الذي يحمل اسم CC، على تقديم ملخص يومي ذكي للمستخدم بالاعتماد على البيانات المخزنة في تطبيقات Workspace، مثل Gmail، ودرايف، والتقويم، ليضع أبرز المهام والتحديثات في صورة واضحة ومختصرة.

وبحسب جوجل، يتكامل المساعد مع تقنيات Gemini، حيث يجمع المهام الأساسية والتنبيهات المهمة في ملخص واحد يتم إرساله تلقائيًّا إلى بريد المستخدم الإلكتروني كل صباح، لمساعدته على تنظيم يومه ومعرفة ما يجب إنجازه.

ومن أبرز مزايا المساعد الجديد إمكانية تخصيصه وفق احتياجات المستخدم، إذ يمكن برمجته لتقديم تذكيرات مستقبلية أو معلومات محددة مرتبطة بأحداث أو مواعيد معينة.

كما لا يقتصر دوره على إنشاء الملخصات فقط، بل يمتد إلى المساعدة في إعداد مسودات رسائل البريد الإلكتروني وتنظيمها ضمن جدول يومي، مع عرضها كتذكيرات في التوقيتات التي يحددها المستخدم.

وأوضحت جوجل أن المساعد متاح حاليًّا بشكل تجريبي للمستخدمين ممن تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، في الولايات المتحدة وكندا، والمشتركين في خدمات Google Labs.

جوجل الذكاء الاصطناعي أدوت الذكاء الاصطناعي خدمات جوجل

