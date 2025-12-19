ما حضرتش فرح ابنها، نجل حنان ترك يحتفل بزفافه بعيدًا عن الأضواء دون ظهور والدته (صور)

18 حجم الخط

احتفل آدم خطاب، نجل الفنانة المعتزلة حنان ترك، بزفافه مساء الخميس في أحد أماكن القاهرة الكبرى، وسط أجواء بسيطة اقتصر حضورها على العائلة والمقربين.

وحرص آدم على مشاركة متابعيه بعدد من الصور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها محاطًا بأفراد أسرته وأصدقائه، فيما غابت والدته الفنانة المعتزلة حنان ترك عن الصور المنشورة.

هذا الغياب لفت انتباه المتابعين وأثار تساؤلات واسعة، خاصة في ظل عدم نشر حنان ترك أي صور أو رسائل تهنئة عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» حتى الآن، على عكس ما اعتادته في مناسبات سابقة، دون أن يصدر عنها أي تعليق بشأن حفل الزفاف.

وبحسب الصور المتداولة، جاء حفل الزفاف عائليًّا خالصًا، بعيدًا عن الأضواء، ولم يشهد مشاركة أي من نجوم الوسط الفني، في تأكيد رغبة العروسين في الاحتفال بالمناسبة في أجواء خاصة وهادئة.



وقدمت حنان ترك في مسيرتها عددًا من الأعمال المتميزة ما بين السينما أو الدراما، ومن أبرز أفلامها: الآخر، أفراح القبة، الطريق إلى إيلات، سهر الليالي، المهاجر، جاءنا البيان التالي، حب البنات، تيتو، وغيرها من الأعمال.

بينما قدم حنان ترك للدراما مسلسلات: فريسكا، أين قلبي، نونة المأذونة، أولاد الشوارع، الحب بعد المداولة، هانم بنت باشا، القطة العميا، أخت تريز، وغيرها من الأعمال الدرامية والأدوار البارزة قبل إعلان اعتزالها.

