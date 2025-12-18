طريقة عمل المكرونة بصوص البروكلي فى خطوات بسيطة

18 حجم الخط

طريقة عمل المكرونة، المكرونة بصوص البروكلي من الوصفات الصحية والمميزة التي تجمع بين الطعم الشهي والقيمة الغذائية العالية، فهي خيار مثالي لمحبي الأكلات الخفيفة والنباتية.

وهى تناسب من يتبعون نظام غذائي صحي أو من يرغبون في تقليل السعرات الحرارية دون التخلي عن المذاق الرائع.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل المكرونة بصوص البروكلي.

مكونات عمل المكرونة بصوص البروكلي:-

500 جرام مكرونة سباجيتي أو فيتوتشيني أو بيني حسب الرغبة

رأس بروكلي متوسط الحجم مقطع إلى زهرات

3 فصوص ثوم مفروم ناعم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

نصف كوب كريمة طهي أو حليب اختياري لنسخة كريمية

نصف كوب ماء سلق المكرونة

ملح حسب الذوق

فلفل أسود

رشة جوزة الطيب اختياري

جبنة بارميزان مبشورة للتقديم

عصير نصف ليمونة اختياري

طريقة عمل المكرونة بصوص البروكلي:-

في قدر كبير، يغلى ماء وفير مع إضافة ملعقة صغيرة من الملح.

تضاف المكرونة وتسلق حسب التعليمات المكتوبة على العبوة حتى تصبح نصف نضج.

يحتفظ بنصف كوب من ماء سلق المكرونة ثم تصفى.

يسلق البروكلي في ماء مغلي لمدة 3 أو 5 دقائق فقط حتى يطرى قليلا مع الحفاظ على لونه الأخضر.

يصفى البروكلي جيدا ويوضع جانبا.

في مقلاة واسعة، يسخن زيت الزيتون على نار متوسطة.

يضاف الثوم المفروم ويقلب حتى تظهر رائحته دون أن يتحمر.

يضاف البروكلي المسلوق ويقلب مع الثوم جيدا.

يضاف نصف كوب من ماء سلق المكرونة ويترك الخليط يغلي قليلا.

يخلط الخليط باستخدام الخلاط اليدوي حتى يصبح صوص ناعم.

تضاف الكريمة أو الحليب حسب الرغبة مع الملح والفلفل وجوزة الطيب.

يعاد الصوص إلى المقلاة ويضاف إليه المكرونة المسلوقة.

تقلب المكرونة جيدا حتى تتغلف بالكامل بالصوص.

يضاف عصير الليمون لمذاق منعش إذا رغبتى.

تترك على نار هادئة لمدة دقيقتين حتى تتجانس النكهات.

تقدم المكرونة ساخنة مع رشة من جبنة البارميزان.

يمكن تزيينها بزهرات بروكلي إضافية.

تقدم بجانب سلطة خضراء أو خبز محمص بالثوم.

لنجاح الوصفة، لا تفرطي في سلق البروكلي حتى لا يفقد فوائده.

احتفظي بماء سلق المكرونة فهو سر القوام المثالي للصوص.

استخدمي زيت زيتون عالي الجودة لتحسين النكهة.

