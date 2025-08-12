طريقة عمل المكرونة بالصلصة، أكلة خفيفة وسريعة فى الطقس الحار

طريقة عمل المكرونة بالصلصة، المكرونة بالصلصة من الأكلات التى لها شعبية على مستوى العالم، حيث يعشقها الكبار والصغار وتقدم بطرق مختلفة.

وطريقة عمل المكرونة بالصلصة، من أبسط وأشهى الأكلات، كما أنها لا تحتاج لمكونات كثيرة أو وقت طويل، ويمكن تحضيرها كوجبة رئيسية أو بجانب أطباق أخرى.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل المكرونة بالصلصة.

مكونات عمل المكرونة بالصلصة:

½ كيلو مكرونة أي نوع تفضلينه

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي أو زيت زيتون

بصلة متوسطة مفرومة ناعم

3 فصوص ثوم مفروم

3 حبات طماطم كبيرة مفرومة أو معصورة

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

½ ملعقة صغيرة سكر لتوازن الحموضة

½ ملعقة صغيرة كمون أو بهارات مشكلة اختياري

ماء لسلق المكرونة

طريقة عمل المكرونة بالصلصة:

في قدر كبير، ضعي كمية من الماء مع رشة ملح وملعقة زيت، واتركيها حتى تغلي.

أضيفي المكرونة واتركيها حتى تنضج مع التحريك من حين لآخر (حوالي 8–10 دقائق).

صفي المكرونة من الماء واحتفظي بكوب من ماء السلق لاستخدامه لاحقا في الصلصة إذا لزم الأمر.

في مقلاة، سخني الزيت وأضيفي البصل المفروم، وقلبيه حتى يذبل ويصبح ذهبي اللون.

أضيفي الثوم المفروم وقلبيه لثواني حتى تظهر رائحته.

ضعي الطماطم المفرومة أو المعصورة واتركيها حتى تتسبك.

أضيفي معجون الطماطم، والملح، والفلفل، والكمون إذا رغبتى، ورشة السكر.

اتركي الصلصة على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تتكثف، وإذا كانت سميكة جدا يمكنك إضافة قليل من ماء سلق المكرونة.

أضيفي المكرونة المسلوقة إلى الصلصة وقلبي جيدا حتى تتغلف كل حبات المكرونة.

اتركيها على النار دقيقتين لتمتص النكهة.

قدمي المكرونة ساخنة مع رشة جبن مبشور، ويمكن تقديمها مع سلطة خضراء أو قطع دجاج أو لحم مشوي.

طريقة عمل المكرونة بالصلصة، فيتو

ولعمل المبكبكة

مكونات عمل المبكبكة الليبية:

½ كيلو لحم مقطع مكعبات صغيرة

2 كوب مكرونة صغيرة الحجم

2 ثمرة طماطم مبشورة أو مفرومة

ملعقة كبيرة معجون طماطم

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

3 فصوص ثوم مهروس

1 ثمرة فلفل أخضر حار (اختياري)

3 ملاعق زيت نباتي أو زيت زيتون

½ ملعقة صغيرة كركم

½ ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار (شطة)

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة كمون

1 مكعب مرقة (اختياري)

ملح حسب الرغبة

ماء ساخن أو مرق

بقدونس مفروم للتزيين (اختياري)

طريقة عمل المبكبكة الليبية:

في قدر على نار متوسطة، سخني الزيت.

أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم وقلبي حتى تظهر رائحته.

أضيفي اللحم وقلبيه حتى يتغير لونه.

ضعي البهارات (الكركم، الفلفل الأسود، الكمون، الشطة، الملح) وقلبي جيدا حتى تمتزج مع اللحم.

أضيفي الطماطم المبشورة ومعجون الطماطم، وحركي المزيج جيدا.

اتركي الخليط يتسبك على نار هادئة حوالي 10 دقائق.

أضيفي الماء الساخن أو المرق حتى يغمر اللحم.

غطي القدر واتركي المزيج يطهى على نار متوسطة حتى ينضج اللحم (حوالي 30 دقيقة).

عندما ينضج اللحم، أضيفي المكرونة مباشرة إلى المرق.

قلبي جيدا وتأكدي أن السائل يغطي المكرونة بالكاد إذا احتاجت، أضيفي قليلا من الماء الساخن.

اتركيها تطهى حتى تمتص المكرونة المرق وتنضج (حوالي 10–15 دقيقة).

قلبي من حين لآخر حتى لا تلتصقعندما تنضج المكرونة ويصبح القوام كثيف نوعا ما، ارفعي القدر عن النار.

قدمي المبكبكة ساخنة، وزينيها بالبقدونس المفروم إن رغبتى.

يمكنكى استخدام الدجاج بدل اللحم، ويطهى في وقت أقصر.

يمكن أيضا تحضير المبكبكة بالخضار فقط إذا كنتى ترغبين في وصفة نباتية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.