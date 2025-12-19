التحقيق مع والدة الراحلة شيماء جمال بتهمة التهديد بقتل شخصين في الجيزة

18 حجم الخط

فتحت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تحقيقات موسعة مع "ماجدة. م" (60 عامًا - ربة منزل)، والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، على خلفية البلاغات المقدمة ضدها والتي تتهمها بالتهديد بالقتل والتلويح باستخدام سلاح ناري.

وتواجه والدة الإعلامية الراحلة اتهامات رسمية في البلاغ الذي تقدم به كل من المحامي إبراهيم طنطاوي (دفاع المتهم الثاني حسين الغربلي)، و"علياء سلامة" صديقة المجني عليها؛ وذلك بعد تصريحات أدلت بها الأولى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالأصول" المذاع على قناة "الشمس 2".

ووفقاً لما ورد في البلاغ، فإن المشكو في حقها ادعت خلال المداخلة حيازتها لسلاح ناري مرخص منذ نحو 18 عامًا، ولوحت باستخدامه ضد مقدمي البلاغ، وهو ما اعتبره الشاكيان تهديداً صريحاً بالقتل وحيازة سلاح في غير الأغراض المخصصة له، مما يمثل ترويعاً لهما.

وتقوم الأجهزة الأمنية بمواجهة المتهمة بما جاء في التسجيلات الصوتية للمداخلة الهاتفية، لفحص ملابسات الواقعة والتأكد من صحة ادعاءاتها بشأن ترخيص السلاح، ومدى قانونية استخدامه في التهديد عبر وسائل الإعلام.

