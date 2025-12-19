الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحقيق مع والدة الراحلة شيماء جمال بتهمة التهديد بقتل شخصين في الجيزة

التحقيق مع والدة
التحقيق مع والدة شيماء جمال في أمن الجيزة،فيتو
18 حجم الخط

فتحت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تحقيقات موسعة مع "ماجدة. م" (60 عامًا - ربة منزل)، والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، على خلفية البلاغات المقدمة ضدها والتي تتهمها بالتهديد بالقتل والتلويح باستخدام سلاح ناري.

وتواجه والدة الإعلامية الراحلة اتهامات رسمية في البلاغ الذي تقدم به كل من المحامي إبراهيم طنطاوي (دفاع المتهم الثاني حسين الغربلي)، و"علياء سلامة" صديقة المجني عليها؛ وذلك بعد تصريحات أدلت بها الأولى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالأصول" المذاع على قناة "الشمس 2".

ووفقاً لما ورد في البلاغ، فإن المشكو في حقها ادعت خلال المداخلة حيازتها لسلاح ناري مرخص منذ نحو 18 عامًا، ولوحت باستخدامه ضد مقدمي البلاغ، وهو ما اعتبره الشاكيان تهديداً صريحاً بالقتل وحيازة سلاح في غير الأغراض المخصصة له، مما يمثل ترويعاً لهما.

وتقوم الأجهزة الأمنية بمواجهة المتهمة بما جاء في التسجيلات الصوتية للمداخلة الهاتفية، لفحص ملابسات الواقعة والتأكد من صحة ادعاءاتها بشأن ترخيص السلاح، ومدى قانونية استخدامه في التهديد عبر وسائل الإعلام.

txt

يا غلووووو.. من شيماء جمال!

txt

والدة شيماء جمال: مشهد وفاة ابنتي في مسلسل "ورد وشوكولاتة" أرعبني

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بمديرية الجيزة الراحلة شيماء جمال قناة الشمس

مواد متعلقة

"معايا سلاح ونفسي أجربه"، شاهد الفيديو المتسبب في القبض على والدة الراحلة شيماء جمال

والدة شيماء جمال: مشهد وفاة ابنتي في مسلسل "ورد وشوكولاتة" أرعبني

15 يناير، أولى جلسات محاكمة والدة شيماء جمال بتهمة السب والقذف

دعوى قضائية ضد والدة المذيعة شيماء جمال بتهمة السب والقذف

الأكثر قراءة

خطوط حمراء في لحظة مفصلية

"معايا سلاح ونفسي أجربه"، شاهد الفيديو المتسبب في القبض على والدة الراحلة شيماء جمال

انخفاض الهبرد 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم

رسميا بداية فصل الشتاء 21 ديسمبر

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة

بشرى للعمالة غير المنتظمة في بداية العام الجديد 2026

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

وفاة طبيب قنا أبو الحسن رجب فكري متأثرًا بإصابته بطلق ناري أثناء قافلة طبية

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

شروط الاشتراك في محفظة القاهرة كاش

المزيد

انفوجراف

الأنفاق تكشف أبرز مميزات قطار مترو الإسكندرية الكهربائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. عبد الرحمن واحد، حكاية أزهري حكم إندونيسيا

في ذكرى رحيل أبو حامد الغزالي، رحلة عالم من منابر السلطان إلى محراب العزلة والتجديد الروحي

تفسير حلم التكبير في المنام وعلاقته بقدوم مولود جديد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads