طريقة عمل المكرونة بالوايت صوص والسجق، المكرونة بالوايت صوص والسجق من الأكلات السريعة واللذيذة التي تجمع بين الطعم الكريمي الغني والنكهة المتبلة للسجق.

وطريقة عمل المكرونة بالوايت صوص والسجق، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهي وجبة مثالية للغداء أو العشاء، وسهلة التحضير بمكونات متوفرة في كل منزل.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل المكرونة بالوايت صوص والسجق.

مكونات عمل المكرونة بالوايت صوص والسجق:

500 جرام مكرونة بيني أو فيتوتشيني أو سباجيتي

ملعقة كبيرة ملح

ماء للسلق

400 جرام سجق بلدي أو مدخن مقطع حلقات

ملعقة كبيرة زيت أو زبدة

بصلة صغيرة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

رشة شطة اختياري

مكونات الوايت صوص

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 كوب حليب سائل

كوب كريمة طبخ

1 كوب جبنة مبشورة رومي أو موتزاريلا أو شيدر

رشة ملح حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أبيض أو أسود

طريقة عمل المكرونة بالوايت صوص والسجق

ضعي قدر كبير من الماء على النار حتى الغليان.

أضيفي الملح ثم المكرونة.

اسلقيها حسب الوقت المكتوب على العبوة حتى تصبح “أل دينتي” (ناضجة لكن غير طرية زيادة).

صفي المكرونة واحتفظي بكوب من ماء السلق.

في طاسة كبيرة، سخني الزيت أو الزبدة.

أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم وقلبي لمدة 30 ثانية.

ضعي السجق وقلبيه جيدا حتى ينضج ويأخذ لون ذهبي.

تبلي بالملح والفلفل والبابريكا والشطة حسب الرغبة، ثم ارفعيه جانبا.

في قدر على نار متوسطة، أذيبي الزبدة.

أضيفي الدقيق وقلبي باستمرار لمدة دقيقة حتى يأخذ لون ذهبي فاتح.

أضيفي الحليب تدريجيا مع التقليب بالمضرب اليدوي حتى لا يتكتل.

عندما يبدأ الخليط في التماسك، أضيفي كريمة الطبخ وقلبي.

أضيفي الجبنة المبشورة وقلبي حتى تذوب تماما.

تبلي بالملح والفلفل الأبيض.

أضيفي المكرونة المسلوقة مباشرة إلى صوص الوايت.

ضعي السجق فوقها وقلبي جيدا حتى تتغلف كل المكرونة بالصوص.

إذا شعرتى أن الصوص سميك جدا، أضيفي قليلا من ماء سلق المكرونة تدريجيا.

لنجاح الوصفة، استخدمي مكرونة قصيرة مثل البيني لأنها تمسك الصوص بشكل رائع.

يمكنك إضافة مشروم شرائح أو فلفل ألوان لزيادة الطعم والقيمة الغذائية.

للحصول على نكهة مطاعم، أضيفي رشة جوزة الطيب صغيرة جدا للوايت صوص.

تقدم المكرونة بالوايت صوص والسجق ساخنة، وتزين بقليل من الجبنة المبشورة أو البقدونس المفروم، وتقدم بجانب طبق سلطة خضراء أو مخلل حسب الرغبة.

