طريقة عمل المكرونة بالسجق في خطوات سريعة ومذاق لا يقاوم

18 حجم الخط

طريقة عمل المكرونة بالسجق، المكرونة بالسجق من الأكلات السهلة والسريعة التي يحبها الجميع، فهي تجمع بين نكهة السجق الشرقي المميز وصلصة الطماطم الغنية والمكرونة المسلوقة لتقدم طبق مشبع ومناسب للغداء أو العشاء.

وطريقة عمل المكرونة بالسجق، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ويمكن تحضيرها بطرق مختلفة حسب الذوق، سواء كانت حارة، أو خفيفة، أو مضاف إليها خضروات لزيادة القيمة الغذائية.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل المكرونة بالسجق.

مكونات عمل المكرونة بالسجق:-

500 جرام مكرونة قلم أو حلزوني أو أصداف

2 لتر ماء للسلق

ملعقة كبيرة زيت

ملعقة صغيرة ملح

مكونات خليط السجق

½ كيلو سجق شرقي طازج

2 ثمرة بصل كبيرة مفرومة

4 فصوص ثوم مفروم

2 ثمرة فلفل رومي مقطع شرائح

1 ثمرة فلفل حار اختياري

3 ملاعق كبيرة زيت

2 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات

مكونات الصلصة

2 كوب عصير طماطم

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة زعتر اختياري

رشة قرفة بسيطة تعطي نكهة مميزة

إضافات اختيارية

جبنة موتزاريلا للوجه

بقدونس مفروم للتقديم

جبنة بارميزان

طريقة عمل المكرونة بالسجق

طريقة عمل المكرونة بالسجق:-

ضعي الماء في قدر كبير مع ملعقة الزيت والملح.

عندما يغلي الماء، أضيفي المكرونة واتركيها حتى تسلق نصف سلقة (الدنتي).

صفي المكرونة من الماء ولا تغسليها حتى لا تفقد النشا الذي يساعد على تماسك الصلصة.

قطعي السجق شرائح بسمك 1 سم تقريبا.

في مقلاة واسعة، سخني الزيت ثم ضعي السجق وقلبيه حتى يتغير لونه ويبدأ في إطلاق الدهون الطبيعية.

أضيفي البصل وقلبيه حتى يصبح شفاف ولونه ذهبي خفيف.

أضيفي الثوم وقلبيه لمدة دقيقة فقط حتى تظهر رائحته.

ضعي الفلفل الرومي والحار وقلبي الجميع 3 إلى 5 دقائق حتى يلين.

أضيفي الطماطم المكعبات إلى خليط السجق، وقلبي حتى تذبل.

اسكبي عصير الطماطم ومعجون الطماطم.

أضيفي الملح، والفلفل، والسكر، والكمون، والبابريكا، والزعتر، والقرفة.

اتركي الصلصة تغلي ثم اخفضي النار واتركيها 10 أو 15 دقيقة حتى تتسبك ويتكاثف قوامها.

أضيفي المكرونة المسلوقة إلى الصلصة.

قلبي جيدا حتى تتغلف المكرونة بالصلصة تماما.

اتركي الخليط على نار هادئة 5 دقائق حتى تتجانس النكهات.

قدمي المكرونة ساخنة مع رشة بقدونس مفروم.

يمكن إضافة جبنة موتزاريلا وإدخالها الفرن لمدة 10 دقائق للحصول على وجه ذهبي.

قدمي معها سلطة خضراء أو سلطة زبادي للتوازن.

لنجاح الوصفة، لا تبالغي في تسوية المكرونة لأنها ستطهى قليلا مع الصلصة.

اختاري سجق طازج لأنه يفرق جدا في النكهة.

إضافة السكر للصلصة ضرورية لتعديل حموضة الطماطم.

يمكنك زيادة الشطة حسب رغبتك للحصول على وصفة حارة.

إضافة القرفة والزعتر تعطي طعم مميز يشبه المطاعم.

إذا أردتِ صلصة أكثر كثافة، أضيفي ملعقة كبيرة من معجون الطماطم أثناء التسبيك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.